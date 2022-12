Formația Rockabella își lansează noul album, ”[IN]Vulnerabili”. Concert în Club Control din București

"Am scris albumul ăsta prin poate cea mai complicată perioadă a vieții noastre. Anii de pandemie au fost doar un fundal distopic pentru mișcările tectonice din viața noastră. Dar iată-ne aici, pe partea cealaltă a acestor mișcări, cu o colecție de cântece pe care le iubim din tot sufletul și pe care suntem recunoscători și fericiți că le putem împărtăși cu voi." - spun membrii formației într-un comunicat transmis fanilor.

Rockabella a lansat recent și videoclipul piesei care dă și numele albumului, ”Invulnerabili”.

”Noi credem că muzica e mult mai puternică atunci când o trăim prin toate simțurile. Pentru videoclipul cântecului Invulnerabili, am creat un spațiu în care oamenii să-și poată exprima creativitatea. Am amenajat în studioul nostru, un loc de joacă în care apropiați ai trupei - muzicieni, artiști, comunicatori și creatori - au ascultat în premieră noul single și inspirați de muzică, au ales o forma de artă prin care să-și exprime gândurile și emoțiile.

Videoclipul este un colaj din aceste momente.

Mulțumim mult Dan Byron, Doru Trăscău, Cornel Ilie, Răzvan Patachi, Raisa Beicu, Anca Ghinea, Bogdan Șerban, Năluca, Cosmin Sipoș, Kirk, Denis Bolborea, Alex Petcu, Andrei Zamfir, Crina Cristescu, Cristina Ispas, Loredana Larionescu, Ana Crăciun Lambru, Corina Dumitrescu, Victoria Radu, Gospo, Liviu Romanescu si Denisa Nicolae” - spun cei de la Rockabella:

Invitați la lansarea noului album Rockabella: Leyah, Muse Quartet și Paolo Profeti

Leyah este cântăreață, pianistă, compozitoare, actriță și regizor.

”Muzica ei este totodată puternică și meditativă, cu rădăcini clasice și inflexiuni cinematice”.

Recent, Leyah a lansat single-ul, "Time" ce anunță viitorul album "Remember who you are" programat pentru primavara anului 2023.

”Colega noastră Alina Horez aduce pe aceeași scenă cele două proiecte de suflet, Rockabella și Muse Quartet în interpretări spectaculoase ale cătorva cântece de pe albumele Clarobscur și [IN]VULNERABILI.

Paolo Profeti, saxofonist și compozitor italian, este membru al Big Band-ului Radio şi al Bucharest Jazz Orchestra, predă saxofon și improvizație de jazz la Conservator şi are la activ numeroase colaborări atât în sfera jazz-ului cât și cea a muzicii alternative din România” - mai anunță organizatorii evenimentului.

Expoziție de artă la lansarea noului album Rockabella

Diversele forme de artă create în timpul filmărilor (picturi, sculpturi, poezii) vor fi parte dintr-o ”expoziție colectivă”, desfășurată în cadrul concertului de lansare de album de pe 9 decembrie, în Club Control.

”În ultimul nostru "experiment" de artă colaborativă, Năluca a fost scoasă la licitație iar fondurile au fost redirecționate către Fundația Leaders. De data asta, mergem pe aceeasi idee, oamenii vor putea achiziționa obiectele pe care prietenii noștri le-au creat ascultând Invulnerabili, iar fondurile strânse în urma acestor donații vor fi redirecționate către Asociația ALUZIVA” - mai spun membrii formației.

Fotocartea: Album în fotografii a celor zece cântece

Totodată, la concert va fi lansat un album în fotografii a celor 10 cântece care fac parte din noul album.

”N-am știut niciodată să facem lucrurile simple. Așa că nici albumul ăsta nu e doar un simplu album. Vei găsi aici o hartă în fotografii a celor zece cântece, de la compus și înregistrat până la concerte și lansări. Mulțumim din suflet celor care au contribuit cu fotografii: Cristina Oltean, Năluca, Wyxzen, Vlad Pogonariu, Bogdan Diaconeasa, cât și Dianei Papuc, prin a cărei grafică acest album a prins viață”.

Albumul în format fizic se va găsi la standul de merch pe 9 decembrie.

Dată publicare: 06-12-2022 16:52