Flăcările le-au mistuit casa: „În ziua în care a ars casa, a făcut infarct” - întreaga poveste, diseară, la Visuri la cheie

„Am avut o viață foarte grea. Mi-a murit soțul, mi-am pierdut și părinții. Nu murise bine mama, acum când îi făceam pomană de jumătate de an, mi-a ars casa. Pe noi a rămas ce am avut, atât, n-am salvat nimic. M-am gândit că oamenii n-au cum să mă ajute, că n-am unde să mai stau cu copiii”, va povesti femeia diseară, de la 21:30, la Visuri la cheie.

Pentru cei mici lovitura a venit si mai tare în momentul în care mama lor a fost nevoită să ajungă la spital: „În ziua în care a ars casa, a făcut infarct, s-a dus la spital. M-am rugat la Dumnezeu să nu se întâmple nimic cu ea”. Din fericire, mama s-a reîntors acasă, iar comunitatea, la îndemnul unui bărbat care a trecut printr-o situație similară, s-a unit pentru a le construi o nouă casă.

„La câteva ore de la incendiu, am rămas foarte impresionat când l-am văzut pe Gabi, căuta, săpa în molozoul din fundația casei. Când l-am întrebat ce face acolo, mi-a spus că își căuta jucăria – avea o mașinuță care a ars. I-am spus să aibă încredere că oamenii buni îi vor face o casă nouă și o să-i aducă și jucării. Am trecut prin aceeași problemă, mi-a luat casa foc și am rămas, împreună cu soția și copilașul, fără nimic. Și când am auzit de acest eveniment am zis că trebuie să fac ceva. Când am făcut apelul pe social media, au început să sune telefoanele continuu”, a povestit Bogdan Teoderescu, cel care a spus povestea familiei și echipei Visuri la cheie.

„E foarte greu să-ți imaginezi cum ei trăiesc într-o singură încăpere fără toaletă, fără un grup sanitar, fără curent, fără o bucătărie – efectiv e o cutie în care nu au nicio facilitate – e o canapea pe care trebuie să o împartă”, a spus Mara Ciubotaru în momentul în care a văzut unde a fost nevoită familia să locuiască după încendiu.

Dragoș Bucur, Cristina Joia, Mara Ciubotaru și Alex Gavrilescu sunt gata să termine construcția pe care oameni cu suflet din comunitate au început-o pentru familie. „Renovarea începe acum” – vor spune, cu toții, de la 21:30, la Visuri la cheie. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

Visuri la cheie – crede în oameni

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 26-10-2022 11:17