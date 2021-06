Fanii serialului „Clanul Soprano” au parte de un film surpriză. Despre ce e vorba

Nostalgicii producției-cult "Clanul Soprano", considerat de mulți critici drept cel mai bun serial al tuturor timpurilor, sunt foarte fericiți.

Studiourile „Warner Bros” se pregătesc să lanseze lungmetrajul "The Many Saints of Newark", care îl surprinde pe faimosul șef mafiot Tony Soprano în tinerețe.

Cu adevărat remarcabil, rolul principal este jucat de Michael Gandolfini, fiul regretatului James Gandolfini.

Filmul are acțiunea plasată în 1967 și se derulează sub deviza: "Legendele nu se nasc, se fac." James Gandolfini a murit în 2013, la numai 51 de ani, în urma unui atac de cord.

Serialul care l-a făcut celebru a câștigat în total 60 de premii, cu precădere trofee Emmy și Globuri de Aur.