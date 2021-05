Eurovision 2021 Concursul a fost câştigat de trupa italiană Maneskin

Formaţia italiană Maneskin a fost declarată câştigătoarea celei de-a 65-a ediţii a concursului de muzică Eurovision, desfăşurat în Olanda şi a cărui finală a fost transmisă în direct la televiziune în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Formaţia italiană Maneskin a fost declarată câştigătoarea celei de-a 65-a ediţii a concursului de muzică Eurovision, desfăşurat în Olanda şi a cărui finală a fost transmisă în direct la televiziune în noaptea de sâmbătă spre duminică, transmite Agerpres.

Grupul alcătuit din patru membri, trei băieţi şi o fată, a avut o prestaţie puternică, impresionând cu o piesă rock foarte antrenantă, în stil ''garage rock'', intitulată ''Zitti e buoni'', care s-a aflat în fruntea pronosticurilor specialiştilor. Graţie unui important impuls al voturilor din partea publicului, reprezentanţii Italiei au acumulat un total de 524 de puncte.

''Vrem doar să spunem, pentru întreaga Europă, pentru întreaga lume, rock 'n' roll-ul nu moare niciodată'', a declarat Damiano David, solistul trupei Maneskin, după victorie, citat de DPA.

Maneskin au câştigat cu aceeaşi melodie şi marele premiu la ediţia 71 a festivalului cântecului de la San Remo din 2021.

La Eurovision rockerii italieni i-au devansat pe reprezentanţii Franţei, Barbara Pravi, şi Elveţiei, Gjon's Tears, care se aflau înaintea lor în clasamentul după numărarea tuturor voturilor juriului şi care au ocupat locurile al doilea, respectiv al treilea, cu 499, respectiv 432 de puncte.

Restul topului 10 a fost completat de Islanda (378), Ucraina (364), Finlanda (301), Malta (255), Lituania (220), Rusia (204) şi Grecia (170).

Reprezentantul Marii Britanii, James Newman, a fost singurul concurent care nu a obţinut niciun punct nici din partea juriilor naţionale, nici din partea publicului.

Triumful Italiei, al treilea din istoria acestei ţări şi primul din 1990, când Toto Cutugno l-a obţinut cu piesa "Insieme: 1992", a avut loc în cadrul unei gale în stil mare pe arena Ahoy Rotterdam din oraşul olandez cu acelaşi nume, cu 3.500 de spectatori, la doi ani după ultima ediţie, din cauza izbucnirii pandemiei coronavirusului.

Ediţia din acest an, desfăşurată sub sloganul oficial "Open Up", a oferit o veritabilă gură de aer proaspăt locuitorilor oraşului gazdă, în pofida situaţiei cauzate de coronavirus.