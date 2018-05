Eurovision 2018. Mesajul cântecului câştigător și explicația pentru ”sunetele de găină”. VIDEO

Imediat după anunțarea câștigătorului, Netta a strigat, fericită, pe scenă, "Data viitoare, în Ierusalim". Prestația să marchează a patra a victorie a Israelului în cadrul concursului Eurovision.

Artista a cântat piesa Toy cu un mesaj puternic despre condiția femeii în societatea de astăzi, însă, ceea ce a atras atenția fanilor au fost sunetele de găină pe care Netta le-a imitat în timpul prestației, pe scenă.

Într-un interviu pentru Wiwibloggs, cântăreața a explicat care este semnificația respectivelor sunete: "Este atât de amuzant că oamenii sunt interesați de acest detaliu. Sunetele imitate au un dublu sens. Zgomotele fac trimitere la persoanele lașe care nu acționează așa cum simt, se folosesc de alți oameni și îi tratează ca pe niște jucării sau marionete. De asemenea, „baka” înseamnă și "prost" în japoneză. Cântecul are un mesaj important: renașterea puterii feminine și a justiției sociale”, a explicat artista.

"Sunt atât de fericită. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ales un mesaj puternic, diferit. Vă mulțumim foarte mult pentru că acceptați diversitatea și pentru că sunteți deschiși și toleranți. Îmi iubesc ţara. Data viitoare, în Ierusalim ", a declarat Netta Barzilai pe scena Eurovision după ce a fost declarată câștigătoare.



Intervievată de postul Israel TV Kan, cântăreaţa a spus că așteaptă cu nerăbdare ca publicul să vadă "carnavalul israelian" când Ierusalimul va găzdui concursul, în 2019.

The moment the Israeli delegation found out they had won Eurovision 2018 ???????????????????????? Congratulations @NettaBarzilai #Eurovision pic.twitter.com/FrC6bkg2lY