Europa, devastată de vremea extremă. Caniculă și furtuni de gheață într-o singură zi

Vineri a fost, oficial, cea mai călduroasă zi de iunie înregistrată vreodată în vestul Europei. În Franţa, de exemplu, recordul de vineri a fost de 45,9 grade Celsius, înregistrat în sudul ţării.

Temperaturi-record au fost şi în Germania, Elveţia sau Austria, în timp ce în Catalonia au luat amploare incendiile de vegetaţie.

Vremea este, însă, la extreme: o furtună cu gheaţă care a durat o jumătate de oră a avariat zeci de maşini în vestul Slovaciei.

Într-un oraş din vestul Slovaciei, o furtună cu grindină a provocat pagube uriaşe. Într-o jumătate de oră, zeci de şoferi s-au ales cu geamuri sparte şi capote avariate de bucăţile de gheaţă, iar furtuna a rupt mai mulţi copaci.

În vestul Europei, meteorologii francezi înregistrau un nou record absolut de căldură pentru această ţară: 45,9 grade Celsius în sud, în apropiere de Montpellier. În Paris, sute de oameni s-au răcorit în fântânile arteziene de la poalele Arcului de Triumf. Unii dintre ei în costume de baie, alţii au intrat în apă cu hainele pe ei.

Persoanele în vârstă sunt cele mai afectate de temperaturile ridicate. Voluntarii merg din casă în casă pentru a-i verifica pe locatari şi a le duce apă.

Yasmine, voluntar Crucea Roşie: ”Sunt oameni care nu simt efectele caniculei în acelaşi fel ca alţii, persoanele vârstnice în principal. Nu simt că s-au deshidratat, nici că sunt epuizaţi. Lor li se pare doar că sunt mai obosiţi ca de obicei”.

Bătrână: ”Mi-e teamă că, pe canicula asta sunt singură în casă şi nu am pe nimeni să mă ajute. Soţul meu are un handicap şi sunt îngrijorată că nu are cine să vină imediat”.

În Germania, Polonia, Elveţia, Cehia sau Austria au fost depăşite deja recordurile de temperatură înregistrate până acum în luna iunie.

Claire Nullis, reprezentant Organizația Mondială de Meteorologie: ”Înregistram o serie de noi recorduri în ceea ce priveşte temperaturile maxime din timpul zilei, dar şi în ceea ce priveşte temperaturile minime din timpul nopţii. Acestea din timpul nopţii sunt importante, pentru ca atunci corpul nostru îşi revine, la fel şi plantele şi animalele. Dacă avem minime de 25 de grade Celsius noaptea, cum s-a întâmplat în anumite locuri, nu este deloc bine”

În Spania, valul de aer fierbinte a provocat şi incendii extinse de vegetaţie. În Catalonia, pompierii intră în a treia zi de intervenţii, iar situaţia se înrăutăţeşte.

În vestul Europei, temperaturile vor continua să crească în următoarele ore, dar meteorologii se aşteaptă ca vremea să se răcorească începând de mâine.

