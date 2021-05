Elliott Page, în prima imagine după extirparea sânilor, la 5 luni după ce a anunțat că este transgender

În decembrie 2020, actorul Elliott Page a anunțat că este transgender, iar acum și-a expus bustul după operația de extirpare a sânilor.

Page foloseşte pronumele el şi ei şi se descrie ca transgender şi non-binar, ceea ce înseamnă că identitatea sa de gen nu este nici masculină, nici feminină.

Actorul de 43 de ani a trecut printr-o procedură chirurgicală de îndepărtare a țesutului mamar și și-a arătat abdomenul lucrat la sală într-o postare pe Instagram.

Oamenii au fost impresionați de curajul său și l-au felicitat că și-a regăsit plăcerea de a zâmbi.

Înainte de această schimbare radicală era cunoscut sub numele Ellen Page.

Născut în Canada în urmă cu 33 de ani, a devenit cunoscut în 2005 cu rolul din thrillerul „Hard Candy”. Doi ani mai târziu, a jucat în filmul indie „Juno”, pentru care a primit, între altele, o nominalizare la Oscar.

Între filmele în care a jucat se numără „Inception”, „Whip It!” şi „Flatliners”. A produs şi a jucat în „Tallulah” şi „Freeheld”, iar anul trecut a debutat în regie cu documentarul „There's Something in the Water”, despre persoanele de culoare din Canada.

Elliot Page va continua să joace rolul Vanya Hargreeves în „The Umbrella Academy”, serial Netflix despre o familie de supereroi, unul dintre show-urile de succes ale serviciului de streaming.