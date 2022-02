Drama trăită de Linda Evangelista după ce a apelat la intervențiile estetice. „Sunt desfigurată și deformată”

Profimedia

Linda Evangelista a vorbit pentru prima dată, pentru revista People, despre intervențiile estetice pe care le-a avut și care au lăsat-o „desfigurată”, dar și despre bătălia pe care a dus-o pentru a-și recâștiga viața.

Fiind odată una dintre cele mai fotografiate persoane din lume, supermodelul Linda Evangelista, 56 de ani, a trăit în izolare în ultimii cinci ani.

Linda Evangelista a vorbit deschis despre durerea emoțională și fizică ce au pus stăpânire pe viața ei în ultimii ani, după ce a apelat la o procedură de „înghețare a grăsimilor”, aprobată de FDA, promovată ca fiind o alternativă neinvazivă a liposucției, dar care a lăsat-o „deformată pentru totdeauna” și „desfigurată brutal”.

Aceasta a intentat un proces în septembrie, dând în judecată compania care a efectuat procedura pentru daune de 50 de milioane de dolari, susținând că nu a putut lucra de când a fost supusă mai multor intervenții în cabinetul unui dermatolog, din august 2015 până în februarie 2016.

„Mi-a plăcut să fiu pe podium. Acum îmi este frică să dau de cineva pe care îl cunosc. Nu mai puteam trăi așa, ascunsă și cu rușine. Pur și simplu nu mai puteam trăi în această durere. Sunt dispusă să vorbesc în sfârșit”, a spus Linda Evangelista printre lacrimi.

„Am crezut că îmi pierd mințile”

La trei luni de la tratament, aceasta a observat că îi apar umflături în zona bărbiei, a coapselor și a sutienului. Aceleași zone pe care și-a dorit să le micșoreze creșteau brusc. Ulterior s-au întărit, apoi au amorțit.

„Am încercat să remediez singură, crezând că fac ceva greșit. Am ajuns să nu mănânc deloc. Am crezut că îmi pierd mințile”, a mărturisit Evangelista.

În cele din urmă, în 2016, a mers la medic. „Mi-am dat halatul jos. Am urlat și am spus: nu am mâncat, mor de foame. Ce greșesc?”, a povestit.

Atunci a fost diagnosticată cu hiperplazie adipoasă paradoxală: „L-am întrebat: ce naiba e asta? Și mi-a spus că nu trebuie să țin dietă și că niciun exercițiu nu o va remedia vreodată”.

După ce medicul ei a contactat compania care a efectuat procedura, reprezentanții au transmis că vor să facă totul corect și s-au oferit să plătească pentru liposucție. Linda Evangelista susține că, „în ajunul” operației, a fost informată că procedura va fi acoperită doar dacă ar semna un acord de confidențialitate. Aceasta a refuzat și a avut prima dintre cele două operații de liposucție pe întregul corp în 2016, pentru care susține că a plătit.

După operație, Linda Evangelista spune că a trebuit să poarte îmbrăcăminte de compresie, brâuri și o bărbie timp de opt săptămâni. În caz contrar, afecțiunea putea reveni. Aceasta susține că a urmat indicațiile întocmai chiar și după a doua liposucție din 2017.

„Nu a fost bine. Umflăturile sunt proeminente. Și sunt dure. Dacă merg fără brâu într-o rochie, voi avea o frecare până aproape de sângerare. Pentru că nu este ca o frecare moale cu grăsime, este ca o frecare cu grăsime tare”. Aceasta spune că postura ei a fost, de asemenea, afectată deoarece nu mai poate „să țină brațele întinse în lateral. Nu cred că designerii vor dori să mă îmbrace așa”.