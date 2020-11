De 25 de ani suntem noi, suntem PRO TV! Pe 1 decembrie sărbătorim cum se cuvine cu un program special

De 25 de ani știm să visăm atunci când lucrurile nu sunt tocmai de vis, iar când visăm la un viitor mai bun, suntem de neclintit.

Suntem noi ori de câte ori suntem aproape de cei dragi, indiferent de distanță, iar dacă toți am visa mai departe, dacă am îndrăzni mai mult și am ținti mai sus, am fi mai mândri de noi. De 25 de ani suntem noi când ne implicăm și ajutăm, când vremurile ne pun la încercare. Suntem tot noi și când e timpul de sărbătoare. Pe 1 decembrie, noi suntem PRO TV.

Program special la PRO TV de 1 decembrie!

Sărbătoarea PRO TV începe luni, 30 noiembrie, cu un episod special din serialul fenomen Las Fierbinți, de la ora 20:30, iar de la ora 22:30, Mihaela Rădulescu îi supune pe săteni și orășeni la o serie de teste care să le împingă limitele la cote nebănuite, în Ferma. Orășeni vs. Săteni. StirilePROTV

Marți, 1 decembrie, Știrile PRO TV vor prezenta poveștile de succes ale unor tineri care s-au născut odată cu PRO TV. În edițiile speciale de la ora 06:00, 12:30 și 19:00, vom descoperi români care ne fac mândri, care au crezut în visul lor, iar care acum, la 25 de ani, sunt un exemplu, tineri care au știut să facă lumea din jurul lor mai bună.

”Unii spun că în 25 de ani lumea s-a schimbat, dar am învățat un lucru: nu lumea se schimbă, noi o schimbăm! În fiecare zi. Asta-i puterea noastră!”, a spus Andreea Esca. De 25 de ani, în fiecare zi, PRO TV aduce cele mai bune știri din România. Încă o dată, în acest moment aniversar, Andreea Esca le va spune telespectatorilor: ”Bună seara, România! Bună seara, București!”.

Vorbește Lumea, de la ora 11:00, și La Măruță, de la ora 16:30, îmbracă haine de sărbătoare. Cele două emisiuni vor avea invitați speciali care vor celebra 25 de ani de PRO TV și Ziua Națională a României.

Moromeții 2, filmul care continuă povestea lui Ilie Moromete și a familiei sale, concentrându-se de data aceasta pe fiul său mai mic, Niculae, poate fi văzut în prima zi din decembrie, de la ora 13:30, la PRO TV. Regizat de Stere Gulea și filmat în aceeași casă din același sat în care a fost turnat și primul film în vara anului 1985, Moromeții 2 îi are în distribuție pe actorii Horațiu Mălăele, Iosif Paștina, Dana Dogaru, Paul Ipate, Răzvan Vasilescu, Andi Vasluianu, Oana Pellea, Ion Caramitru.

Anii de antrenamente și dăruire au transformat-o într-una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din lume. Simona Halep nu e ”o întâmplare”, ci ”un rezultat” – un rezultat al unei vieți de muncă și dăruire. Pe 1 decembrie, de la ora 16:00, vom afla împreună cum arată o zi de antrenament pentru tenismena care a dus imnul României pe toate meridianele și a fost numărul 1 mondial timp de 64 de săptămâni, din documentarul ”3 mm”, realizat de Radu Muntean.

De la 20:30, Pavel Bartoș va spune ”Să fie voce!”, într-o ediție specială Vocea României. Concurenți care au făcut istorie în cele 9 sezoane vor urca pe scenă alături de antrenorii lor și vor face un arc peste timp într-un spectacol cu muzică, dans și energie. Telespectatorii îi vor vedea din nou în scaunele de antrenori pe Andra, Irina Rimes, Adrian Despot, Horia Brenciu, Marius Moga, Smiley și Tudor Chirilă.

Descoperă istoria PRO TV într-un timeline digital!

De 1 decembrie, PRO TV lansează o capsulă digitală a timpului, un timeline prin intermediul căruia românii vor putea rememora momentele importante, triste sau amuzante, spectaculoase și inedite, din 1995 până acum. Vom vedea personalitățile care au făcut istorie la PRO TV, imagini de arhivă, fotografii de colecție și vom asculta amintirile celor care au făcut ca de 25 de ani România să fie PRO.

De 25 de ani suntem noi, suntem PRO TV!