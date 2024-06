David Beckham își asumă un nou angajament regal. Ce rol important joacă pentru regele Charles al III-lea

La 1 iunie, Fundația Regelui a anunțat că Beckham, în vârstă de 49 de ani, a semnat ca ambasador. Regele Charles, în vârstă de 75 de ani, a înființat această organizație caritabilă în 1990, în calitate de Prinț de Wales.

Luna trecută, fostul căpitan al echipei de fotbal a Angliei a făcut o vizită la grădina Highgrove Gardens a regelui Charles din Gloucestershire pentru a se întâlni cu monarhul, pentru a afla mai multe despre organizație și pentru a verifica unele dintre programele educaționale ale organizației caritabile.

Fundația King's Foundation oferă cursuri educaționale pentru aproximativ 15.000 de elevi în fiecare an, plus programe de sănătate și bunăstare pentru alte 2.000 de persoane anual.

„Sunt încântat să lucrez cu The King's Foundation și să am ocazia de a contribui la creșterea gradului de conștientizare a activității organizației caritabile. Întotdeauna am fost dornic să ajut tinerii să își extindă orizonturile și aștept cu nerăbdare în mod special să sprijin programele educaționale ale fundației și eforturile acesteia de a se asigura că tinerii au un acces mai mare la natură", a declarat Beckham într-un comunicat citat de People.

„După ce am dezvoltat o dragoste pentru mediul rural, am și o misiune personală de a învăța mai multe despre competențele rurale, care sunt atât de importante pentru activitatea fundației”, a continuat el.

„A fost o sursă de inspirație să aud de la rege despre activitatea Fundației Majestății Sale în timpul vizitei mele recente la Highgrove Gardens - și să compar sfaturi de apicultură!”, a adăugat el.

În timpul vizitei sale la Grădinile Highgrove, care se află în incinta domeniului privat al regelui, Highgrove House, Beckham s-a întâlnit cu studenții care urmează cursuri de prelucrare a lemnului la Școala de mobilă Snowdon prin intermediul Fundației Regelui, precum și cu studenții de la bursa Métiers d'art Embroidery, coordonată în parteneriat cu CHANEL și Le19M.

Beckham a sprijinit anterior o altă campanie majoră cu legături regale, când a prezentat la Boston, în decembrie 2022, la ceremonia de decernare a premiului Earthshot Prize, prestigiosul premiu de mediu înființat de prințul William.

The Times a fost primul care a relatat că Regele și Beckham s-au întâlnit în luna mai pentru a vorbi despre fundație.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: