Dan Pavel, despre Survivor România 2023: ”Îndrăznesc să spun că va fi cel mai tare sezon din istorie”

Dan Pavel a răspuns la 6 întrebări despre emisiunea în care toți cei implicați își depășesc limitele, SURVIVOR ROMÂNIA 2023.

Survivor te naști sau Survivor devii?

Dan Pavel: ”Și-și, aș zice pentru că ai în datele esențiale instinctul de supraviețuire. E unul din cele wire, cele puse în kitt-ul nostru de existență, în ADN. Ai 3 moduri, practic, prin care e flight, freeze and fly. Adică te bați, îngheți sau eu știu, mergi mai departe. Dar există și o abilitate dobândită de a supraviețui. Noi, pe asta o o scoatem la iveală în show-ul Survivor, care e un reality-show, game reality, game-show, dar care duce cumva către zona asta de psihologie adaptivă. Adică, ajungi să spui sunt un supraviețuitor pentru că am făcut față atâtor insuccese, să spunem, atâtor înfrângeri. Așa că ambele sunt valabile.”

De ce reprezintă Survivor un proiect de suflet?

Dan Pavel: ”E și povestea mea de viață, și am spus-o și cu alte ocazii, că e cumva master-planul vieții mele. Eu însumi măc onsider un supraviețuitor, atât uman, la nivelul vieții personale, cât și profesional. Înseamnă că mă revendic foarte mult de la tradiția supraviețuitorilor. Pe mare, de exemplu, am fost ofițer de marină, am făcut arte marțiale și cumva supraviețuiești unei competiții în ring, unui voiaj pe mare, unei întâlniri de business, dacă vrei, unui frumos interviu. Și aicea, supraviețuirea n-are neapărat o conotație din punctul meu de vedere negativ, adică că au fost combatanți acolo, ci faptul că la un moment dat ți-ai depășit niște limite și eu mă consider inclusiv în momentul în care filmăm acolo.

Este o echipă multinațională, interdisciplinară de oameni, dominicani, turci, români, foarte bine pregătiți, profesionali, care la rându-ne supraviețuim lunile pe care le petrecem pentru a transmite emoția acasă.”

Cum ai descrie în trei cuvinte show-ul Survivor?

Dan Pavel: ”Adrenalină trebuie să fie primul, că pe asta încerc să o aduc și asta mă bucur că trece sticla, să spunem așa. E adrenalină. Cer permisiunea ca al doilea cuvânt să fie o sintagmă. Carusel de emoții și neprevăzut, pentru că avem consiliile astea tribale în care eu rostesc numele unui concurent care părăsește competiția. Și neprevăzutul e pentru toată lumea, pentru că deși sunt unii care își doresc să plece, în momentul în care le este rostit numele se creează așa o energie a locului și a momentului în care toți ne uităm la numele rostit, chiar și el, cel care îl poartă sau ea, și spun wow ce se întâmplă. Adică aventura se termină. Deci adrenalină, carusel de emoții și neprevăzut.”

Cum ți s-au părut traseele pe care le-ai testat la Survivor?

Dan Pavel: ”Traseele, în special cele de apă, reprezintă o mare pasiune, mai ales că e vorba de Marea Caraibilor, albastru de Caraibe. Traseele sunt spectaculoase, noi avem grijă, și eu în comentarii am grijă întotdeauna să nu le numesc periculoase, pentru că ele, de fapt, în esență, sunt testate. Avem testări, sunt croite după o gândire a unui arhitect argentinian. Firma de producție AGI Media le face colaborare cu niște oameni care au făcut asta. Și un element important, sunt întotdeauna gândite de specialiști în parkour, în cei care sar, foarte atletici. Evident, the regular Joe, noi, ceilalți putem să le parcurgem ușurel. Ideea e să le faci repede, mai repede, cel puțin decât oponentul tău.”

Ce așteptări ai de la noul sezon Survivor?

Dan Pavel: ”Noi spunem că va fi cel mai tare din istorie. Și ca pasionat de istorie am întotdeauna așa ... o ușoară, se ridică o sprânceană. Cel mai din toate timpurile, în toate timpurile cunoscute, că nu se cânta, de exemplu, cel mai tare cântăreț sau cel mai tare fotbalist din toate timpurile, pe vremea romanilor nu erau fotbaliști sau cântăreți. Însă îndrăznesc să spun că este un sezon, am spus sezonul trecut memorabil, ăsta va fi de ținut minte. Și jocul de cuvinte duce către o creștere a calității interacțiunilor dintre ei.

De ce spun asta? Pentru că au văzut cu ce se mănâncă atât Faimoșii, cât și Războinicii, și ne-au convins și de la casting, știu foarte bine care e joaca. Așa că ne așteptăm la niște interacțiuni puternice, n-o să fie timp morți, o să fie într-adevăr și reality-urile pe care le vor oferi, vor fi de înaltă ținută. Așa că cel mai tare sezon din istorie.”

Ce mesaj ai pentru fanii Survivor?

Dan Pavel: ”Câteodată închei, de fapt, de multe ori închei acolo o seară tihnită. Pe curând. Tihna, ce cuvânt frumos. Ăsta îl doresc tuturor. Și tihna nu înseamnă neapărat o coborâre a vibrației sau a nivelului de energie. Înseamnă că te reîncarci pentru o zi, o săptămână, să supraviețuiți bine cu toții, națiune Survivor, și să ne revedem acolo în fiecare seară de show, cu noi și noi elemente, care să aducă adrenalina.”

Cei 12 FAIMOȘI care pornesc la drum în Survivor România 2023 sunt: Ada Dumitru, Bianca Patrichi, Carmen Grebenișan, DOC, Gheboasă, Ionuț Iftimoaie, Jorge, Maria Constantin, Remus Boroiu, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Vica Blochina.

Cei 12 RĂZBOINICI de la Survivor România 2023, deciși să demonstreaze ceea ce pot, sunt: Alexandra Porkolab, Alin Chirilă, Andreea Moromete, Andrei Krișan, Andrei Neagu, Codruța Began, Dan Ursa, Daria Chiper, Lucianna Vagneti, Maria Lungu, Răzvan Danciu și Robert Moscalu.

Survivor, show-ul fenomen, este din 9 ianuarie la PRO TV și pe VOYO, de luni până miercuri, de la 20.30!

