Cynthia Elisoa, tânăra din Madagascar care și-a găsit jumătatea în Moldova, și impresionat antrenorii de la „Vocea României”

De câțiva ani, Cynthia lucrează în cadrul unei companii franceze, în Chișinău.

Tânăra provine dintr-o familie numeroasă, cu 7 copii. „Am fost săraci, iar părinții erau violenți. E greu cu mulți copii. Am crescut, am înțeles și am iertat. Mă bucur că acum pot să fac ceea ce nu am reușit când eram copil. Particip la Vocea, de exemplu” , mărturisește Cynthia.

Theo și Horia și-ar fi dorit ca ea să vină în echipa lor, dar Cynthia a ales să meargă mai departe cu Irina Rimes.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 29-09-2023 22:07