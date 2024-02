Cum s-au îmbrăcat vedetele la gala Premiilor Grammy. Cele mai frumoase ținute | GALERIE FOTO

Swift a intrat pe această calea în așa numitul Panten Grammy Awards. Ea i-ar depăşit pe Frank Sinatra, Paul Simon şi Stevie Wonder, care au câştigat acest trofeu de trei ori fiecare.

Gala de la Los Angeles a răsplătit și alți artiști. Cântăreaţa americană Billie Eilish a câștigat premiul Grammy la categoria "cântecul anului" cu single-ul "What Was I Made For?", compus pentru coloana sonoră a filmului "Barbie".

Lista câștigătorilor poate fi văzută AICI.

Victoria Monet a fost desemnată învingătoare la categoria "cel mai bun artist debutant".

Iar Miley Cyrus a câştigat primul ei premiu Grammy, după ce s-a impus la categoria "cea mai bună interpretare pop solo" cu single-ul "Flowers".

"Why are you acting like you don't know this song?" - Miley Cyrus during her performance of "Flowers" at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/t5JaasB8C0