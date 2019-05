Cum puteți ajunge să luați cina acasă la George și Amal Clooney, în Italia

Vă doriți o întâlnire cu George și Amal Clooney? Aveți o șansă, dar costă! Unul dintre cele mai în vogă cupluri celebre ale momentului invită un alt cuplu la cină, la luxoasa lor vilă de pe malul Lacului Como, în Italia.

Norocoșii vor fi aleși prin tragere la sorți, cu condiția să facă, în prealabil, donații la Fundația Clooney pentru Justiție.

Invitația a fost făcută, cu umor și auto-ironie, de George Clooney. Și în numele soției.

„Bună, Sunt George, soțul lui Amal Clooney, și aș vrea să vă invit la noi, pe malul Lacului Como...

Eși sigur că asta vrei să zic?

Oamenii o adoră pe Amal. Ea este principala atracție aici.”

Chiar dacă nu e prea convins de ce citeşte în script, George Clooney continuă să-și joace rolul credibil, ca doar e un actor cu experienţă. Invitația a fost făcută în beneficiul Fundaţiei Clooney pentru Justiţie.

„Vă invităm pe tine și încă un oaspete pentru o întâlnire dublă: voi doi, alături de Amal - un avocat pentru drepturile omului de renume mondial, profesor de drept, gânditor care reflectă la conceptul de justiție - și alături de mine, un ... actor.”

Ca să fie vrednic de soția lui, renumita avocată, Clooney continuă "pledoaria".

”Imaginează-ți scena: Tu și cu Amal, un pahar de vin în mână, discutați chestiuni importante, în timp ce soțul ei servește, în tăcere, masa... Acum, pe bune, de ce nu filmăm altă dublă în care să se spună că Amal va fi acolo, iar eu n-o să-i încurc prea mult? Ce ideea fantastică, hai să făcea așa! Glumeam. Știi ce, n-am nevoie de scriptul tău! O să spun versiunea mea. Bună, sunt George Clooney. Amal este una dintre cele mai inteligente, pline de compasiune și remarcabile femei care m-au iubit vreodată. Iar eu... eu am fost de două ori cel mai sexy bărbat în viață. L-am interpretat pe Danny Ocean, în filmele cu acest personaj. În anii '90, am jucat într-un serial, Spitalul de urgență. Și am jucat în filme cu super eroi... Am fost Batman.”

Cei care vor avea privilegiul unei cine împreuna cu unul dintre cele mai în vogă cupluri din lume, vor fi răsfăţaţi la masa cu delicatese, inclusiv cele mai fine brânzeturi italiene și vinuri Proseco. Pentru cazare, este pregătită o cameră la un hotel de patru stele. De asemenea, musafirii vor avea ocazia să admire splendidul peisaj al Lacului Como, din aer, într-un voiaj cu un avion de agrement. Tot în patru, alături de soții Clooney.