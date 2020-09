Cum arată Kelly Clarkson, idolul adolescenților, la 38 de ani. Vedeta a fost surprinsă în ipostaze inedite pe plajă. FOTO

Cântăreața Kelly Clarkson a fost surprinsă în timp ce se bucura de o zi de plajă împreună cu copii ei, după divorțul de Brandon Blackstock.

Cântăreața, în vârstă de 38 de ani, a fost filmată în timp ce se juca cu fiica și fiul ei, în vârstă de șase și respectiv patru ani, transmite Daily Mail.

Ea a optat pentru un stil casual, o bluză și pantaloni sport, acoperindu-și capul cu o pălărie de paie.

La începutul acestui an, Kelly a anunțat că a divorțat de soțul ei, cu care era căsătorită de șapte ani și că în toată această perioadă a primit sprijinul familiei și al prietenilor săi.

Născută pe 24 aprilie 1982 în Fort Worth, Texas, Kelly Brianne Clarkson este o cântăreaţă, compozitoare, actriţă şi autoare de cărţi de copii. A devenit cunoscută în 2002, după ce a câştigat primul sezon al emisiunii ”American Idol”, succes care i-a adus un contract cu casa de discuri RCA Records. Single-ul ei de debut, “Before Your Love/A Moment Like This”, a ajuns pe primul loc în topul Billboard Hot 100 şi a devenit cel mai bine vândut single din SUA în acel an. Ulterior, în 2003, artista şi-a lansat albumul de debut ”Thankful”, care s-a situat pe locul I în topul Billboard 200.

Pentru cel de-al doilea album al ei, ”Breakaway” (2004), Kelly Clarkson a ales un stil mai aproape de pop rock. Acesta s-a vândut în peste 12 milioane de exemplare în întreaga lume şi i-a adus artistei două premii Grammy.

Însă, cel de-al treilea album al său, ”My December” (2007), a generat un conflict între artistă şi casa de discuri, din cauza stilului său mai ”întunecat”, compania refuzând să îl promoveze la capacitate maximă.

Cariera cântăreţei Kelly Clarkson a revenit pe o pantă ascendentă după lansarea celui de-al patrulea album, ”All I Ever Wanted” (2009). Artista a mai lansat patru albume: ”Stronger” (2011), ”Wrapped in Red” (2013), ”Piece by Piece” (2015) şi ”Meaning of Life” (2017).

Kelly Clarkson a vândut peste 25 de milioane de albume şi 36 de milioane de single-uri în întreaga lume. Cântăreaţa a primit numeroase premii, între care se numără trei premii Grammy, trei MTV Video Music Awards şi patru American Music Awards.

