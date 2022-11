Cum arată acum actorii din „Familia Bundy”. „Kelly” este de nerecunoscut GALERIE FOTO

Serialul a avut 11 sezoane, 250 de episoade în total.

Ed O'Neill alias Al Bundy

Ed O'Neill a fost nominalizat pentru două premii Golden Globe pentru rolul lui Al Bundy din „Familia Bundy”.

De la finalul serialului, actorul a mai jucat în „The Bone Collector” (1999), în „The 10th Kingdom” (2000), „Dragnet” (2003), „Spartan” (2004) și în „Finding Dory” (2016). Din 2009 până în 2020, O'Neill a jucat rolul lui Jay Pritchett în „Modern Family”, pentru care a fost nominalizat la Emmy și a câștigat patru premii SAG.

Katey Sagal alias Peggy Bundy

La începutul carierei a fost backing vocalist pentru o mulțime de artiști faimoși. Ea a lansat trei albume solo: „Well...” (1994), „Room” (2004) și „Covered” (2013). Înainte de a juca rolul lui Peggy (pentru care a primit patru nominalizări la Globurile de Aur), Katey Sagal a jucat în mai multe filme, între care și „Mary”.

După „Familia Bundy”, actrița a avut un rol de invitat în „That '70 Show”, unde a jucat-o pe mama lui Steven Hyde. În 2000 a jucat în sitcomul „Tucker”, iar între 2002 și 2005 a avut un rol principal în „8 Simple Rules”.

Ea mai este cunoscută și pentru rolul Gemma Teller Morrow, mama lui Jax Teller, în „Sons of Anarchy”, din 2008 până în 2014.

Actrița a mai apărut în „Pitch Perfect 2”, „Bleed for This” și în remake-ul „Dirty Dancing”. Cel mai recent, ea a apărut între 2018 până în 2022 în „The Conners” și în „Torn Hearts”.

David Faustino alias Bud Bundy

David Faustino avea 13 ani când a jucat rolul fiului lui Al și Peggy Bundy, Bud Bundy, în 1987.

De atunci, actorul a mai apărut în „Modern Family”, „Entourage” și „Bones”.

În plus, a fost vocea lui Mako atât în jocul video, cât și în serialul „The Legend of Korra”, din 2012 până în 2014, dar și a lui Dagur în „Dragons: Race to the Edge” din 2015 până în 2018.

Christina Applegate alias Kelly Bundy

Pe lângă rolul lui Kelly Bundy, Christina Applegate a jucat în „Don't Tell Mom the Babysitter's Dead” (1991), „The Sweetes Thing” (2002), „View from the Top” (2003), „Vacation” (2015), „Bad Moms” (2016).

Ea a mai jucat în „Jesse” (1998-2000), „Samantha Who?” (2007-2009), „Up All Night” (2011-2012), „Dead to Me” (2019-2022).

În 2003 a câștigat un premiu Emmy pentru rolul de invitat în serialul „Friends”, unde a jucat-o pe sora lui Rachel. De curând, ea a primit o stea pe Walk of Fame, în Hollywood.

În 2021, Christina Applegate a fost diagnosticată cu scleroză în plăci.

Ted McGinley alias Jefferson D'Arcy

Înainte de a juca în „Familia Bundy”, Ted McGinley a avut roluri în „Happy Days” (1980-1984), „The Love Boat” (1983-1987), „Dynasty” (1986-1987), „Revenge of the Nerds” (1984).

Ulterior, el a primit roluri în „Sports Night”, „The West Wing”, „No Good Nick”, „Hope & Faith”, „Mad Men”, „Castle”, „Mom”.

Amanda Bearse alias Marcy D'Arcy

Înainte de a juca în „Familia Bundy”, Amanda Bearse a mai jucat în „All My Children” (1982-1983) și „Fright Night” (1985).

De la finalul serialului, a apărut în „Drop Dead Diva”, „Anger Management” și „Smothered”, însă s-a îndreptat mai mult spre regizare.

David Garrison alias Steve Rhoades

David Garrison este cunoscut pentru rolul primului soț al lui Marcy D'arcy din „Familia Bundy” și a mai interpretat personaje și în „The West Wing”, „Law & Order”, „30 Rock”, „Unbreakable Kimmy Schmidt”, însă este mai mult actor de scenă.

El a fost nominalizat pentru un premiu Tony, pentru performanța din „A Day in Hollywood/A Night in the Ukraine”.

Alte roluri au mai fost în „Pirates of Penzance”, „Titanic” și „Wicked”.

