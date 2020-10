Cum a reușit o pisică să inunde o locuință. Stăpânul lucra de acasă și a plecat jumătate de oră

O pisică a reușit să inunde o casă în doar jumătate de oră, timpul în care proprietarul ei, care lucra de acasă, a plecat să-și cumpere de mâncare.

Jasmin Stork, în vârstă de 26 de ani, s-a întors acasă și și-a găsit baia complet inundată. Nu era însă numai atât, pentru că apa a curs de la etaj până jos, în sufragerie. Acum pagubele locuinței din Kingston-upon-Hull, Marea Britanie, sunt destul de însemnate, pentru că și parchetul este compromis în urma inundației.

Stăpânul felinei tigrate se amuză de întâmplare și nu prea, mai ales că ar fi avut posibilitatea să împiedice necazul. Cu numai câteva zile înainte, el filmase pisica, pe Amber, care învățase să ridice clapeta bateriei de la chiuvetă, amuzându-se de apa care curgea. De data aceasta însă, a reușit să astupe și evacuarea, astfel că apa din chiuvetă s-a revărsat rapid pe podea, relatează cotidianul The Sun.

Jasmin este coordonator de proiect la o firmă, iar întâmplarea a avut loc pe 7 octombrie. Tânărul a lipsit o jumătate de oră, și se întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă pleca de acasă câteva ore sau, mai rău, toată ziua.

„Mi-am dat seama ce s-a întâmplat imediat ce am pășit în sufragerie. Am fugit sus în baie și am găsit chiuveta plină, cu apa care s revărsa pretutindeni. Amber era în ușa bucătăriei, jucându-se cu lăbuțele în apă. Se distra de minune și nu avea nicio remușcare” a spus Jasmin.

Tânărul a povestit că încă mai are obiecte la uscat, așa că nu poate estima valoarea pagubelor, dar cu siguranță, parchetul din sufragerie trebuie să-l înlocuiască. Tavanul, spre norocul lui, nu s-a prăbușit, pentru că podeaua casei vechi este din scândură și apa și-a făcut ușor loc.

Pisca Amber învățase cu o săptămână înainte să dea drumul la apă. Stăpânul ei a povestit că s-a întors acasă și a găsit apa curgând, dar scurgerea chiuvetei nu era blocată, astfel că nu s-a produs nicio inundație.

Și-a dat seama cu greu ce se întâmplase, iar apoi s-a amuzat. A doua zi a prins-o jucându-se cu dopul de la chiuvetă, fără să-și dea seama ce s-ar fi putut întâmpla, pe viitor.

Acum face un efort să închidă ușa de la baie înainte de a lăsa pisica singură.