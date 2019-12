Cu cine a fost văzută Kylie Jenner. Fanii au rămas muți de uimire

După ce imaginile cu cei doi au devenit virale, fanii au început să speculeze că cei doi s-au împăcat, scrie The Sun.

Filmulețul a fost distribuit de o fană a lui Kylie și a fost vizionat de aproape 160.000 de persoane într-o singură zi.

I saw Kylie Jenner and Kris, khloe and Travis....my “omg” at the end ???? pic.twitter.com/LGtUtaOQMs