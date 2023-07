CTP, după ce a văzut Oppenheimer: ”Enervant de prost este întruchipat Albert Einstein. Arată și se poartă ca un tejghetar”

”Surprinzător de „clasic” acest Oppenheimer al lui Christopher Nolan. Nicio imagine amețitoare, greu de uitat, cum sunt atâtea în „Inception”, nimic din demența fascinantă a Răului în „The Dark Knight” sau din inventivitatea cinematografică debordantă a lui „Dunkirk”. Imaginarul „Interstellar” rămâne în mine, prin puterea imaginilor și muzicii lui Hans Zimmer, mai real decât realistul „Oppenheimer”.

Două treimi din film sunt o turnare conștiincioasă, documentată, a biografiei omului numit „Tatăl Bombei Atomice”. (Cu mici îngroșări care să sară în ochii spectatorului: în tinerețe, Julius Robert Oppenheimer, suferind psihic, „a pus substanțe chimice nocive pe un măr”, încercând să-și otrăvească profesorul. Nolan îl pune să injecteze mărul cu o seringă umplută cu ce trage dintr-o sticluță pe care scrie „Cianură de potasiu”...).” - spune Cristian Tudor Popescu într-un mesaj publicat pe Facebook.

CTP mai spune că Cillian Murphy este foarte bine ales ca înfățișare, ”seamănă izbitor cu Oppenheimer, dar joacă fără gând în spate, ilustrativ, nu intră în pielea atomistului, n-a sondat personajul în adâncime”.

”Zice pe dinafară replicile științifice ținând de fizica atomică și cuantică, nu s-a înhămat la efortul – mare, ce-i drept – de a le înțelege, pentru ca rolul să capete verosimilitate. Așa cum De Niro s-a îngrășat zeci de kilograme pentru a da greutate imaginii lui Raging Bull peste ani sau cum Al Pacino privea minute în șir cu ochii larg deschiși un bec cu luminozitate mare înainte de a intra în scenă ca orb...”

În schimb, pe gazetar l-a enervat Tom Conti, actorul care l-a interpretat pe Albert Einstein.

”Enervant de prost este întruchipat Albert Einstein. Arată și se poartă ca un tejghetar arogant, țâfnos și sentențios. Ceea ce nu rezultă câtuși de puțin din relatările celor care l-au cunoscut pe „Papa al Fizicii”: un om mai degrabă timid, tăcut, generos, capabil de prietenii trainice. Și cu simțul umorului...” - a scris Cristian Tudor Popescu pe rețeaua de socializare.

În schimb, el îl laudă pe actorul Robert Downey Jr., în rolul senatorului Lewis Strauss, dușmanul lui Oppenheimer.

”Revelația actoricească este Robert Downey Jr., în rolul senatorului Lewis Strauss, dușmanul lui Oppenheimer. Personajul lui evoluează, de la un bătrân inteligent, sfătos și bine intenționat, până la fățarnicul diabolic, care folosește cele mai cinice și viclene mijloace pentru a-l distruge pe Julius – Downey Jr . este convingător în ambele ipostaze.” - mai spune CTP.

O adaptare a cărţii biografice ''American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer'', de Kai Bird şi Martin J. Sherwin, filmul a avut premiera în cinematografe pe 21 iulie şi o distribuţie plină de vedete: Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt şi Cillian Murphy, în rolul ''părintelui bombei atomice''.

''Povestea lui Oppenheimer este una dintre cele mai dramatice pe care le ştiu şi sunt multe, multe aspecte care o fac atât de percutantă'', a declarat Nolan pentru Reuters, într-un interviu la care a participat şi Cillian Murphy, potrivit Agerpres.

''M-am gândit să duc pur şi simplu spectatorii acolo, să fie acolo, în aceeaşi încăpere cu oamenii aceia în timp ce trebuie să ia decizii teribile care şi-au pus pecetea asupra lumii în care trăim... ce eveniment remarcabil de dramatic la care să-ţi duci spectatorii'', a mai spus regizorul.

Oppenheimer a supervizat laboratorul secret de la Los Alamos, înfiinţat în timpul mandatului preşedintelui Franklin D. Roosevelt, ca parte din Proiectul Manhattan şi care avea drept obiectiv construcţia primei bombe atomice.

