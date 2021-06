Contract de 100 mil. dolari pentru David Guetta, după lansarea piesei “Remember”, la un eveniment organizat de UNTOLD

David Guetta, artistul confirmat la ediția 2021 a festivalului UNTOLD, care va avea loc in perioada 9-12 septembrie, a câștigat aproape tot: de la trofeul de No.1 DJ în Top 100 DJ Mag, la discuri de platină pentru vânzări record ale single-urilor lansate.

Guetta are două trofee oferite de Guinness World Records, recunoașterea și respectul comunității industriei electronice, un fanbase uriaș în orice colț din lume și să nu uităm de reacția noastră la fiecare apariție a lui Guetta în Mainstage-ul UNTOLD….și ai zice că e de ajuns.

Anul 2020 a fost un an despre care părea că nu mai e nimic de spus, însă francezul a reușit să își reconfigureze traseul și să se mențină la înălțime în industria muzicii electronice, ca de fiecare dată. A organizat trei evenimente live “United at Home”, în Miami, New York și Paris, acestea fiind transmise în exclusivitate în Europa de Est, în cadrul „Day One” (UNTOLD), eveniment care a avut loc pe 31 decembrie 2020, unde a lansat tone de muzică și ultima piesă „Remember”, la care a colaborat cu Becky Hill, care și-a făcut debutul în UK Singles Chart.

Catalogul impresionant de producții ale francezului a atras atenția gigantului Warner Music, care l-a achiziționat cu 100 de milioane de dolari.