Concertul în memoriam Avicii a fost sold out în 30 e minute. Va fi live pe social media

A fost poate pentru prima oară în istoria muzicii electronice când o tragedie a scos la iveală problemele cu care mulți dintre DJ se confruntă: depresia, anxietatea, abuzul de alcool, de substanțe interzise.

Decesul lui Tim Bergling aka AVICII a fost considerat un wake-up call pentru industria muzicii.

Familia suedezului a pus bazele unei fundații caritabile, The Tim Bergling Foundation și va organiza un concert caritabil Avicii Tribute Concert în Stockholm, în data de 5 decembrie, biletele pentru acest event fiind vândute in 30 de minute.

Acesta este motivul pentru care organizatorii au luat decizia de a face livestream via YouTube, Instagram și Facebook, dar și pe câteva stații radio și posturi de televiziune.

Mulți dintre prietenii, colaboratorii, soliștii care au lucrat cu AVICII și-au anunțat prezența la acest eveniment in memoriam: David Guetta, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Laidback Luke, Nicky Romero, Adam Lambert, Aloe Blacc, Bonn, Otto Knows ori Sandro Cavazza.

Toate fondurile strânse în urma acestui eveniment vor fi donate asociației Mental Health Awareness pentru a susține lupta împotriva depresiei și pentru prevenția suicidului.

Printre ultimele lui apariții s-a numărat și show-ul din prima ediție a festivalului UNTOLD. Tim Bergling a fost decedat pe data de 20 aprilie 2018 in Muscat, Oman.