Concert Armin van Buuren la Palatul Parlamentului. A anunțat un show spectaculos pe 25 septembrie

Apariție surpriză luni după-amiază, la Palatul Parlamentului. Renumitul DJ Armin van Buuren a ținut un concert pe acoperiș.

Concertul surpriză a avut un public restrâns, dar atmosfera a fost extraordinară.

Artistul va deschide evenimentul "Sound of Bucharest" care va fi organizat, în fiecare an, începând din această toamnă, în Piaţa Constituţiei din Capitală.

Armin van Buuren: „Aceasta este o locație foarte specială, aici unde suntem. Dacă te uiți, acesta este unul dintre cele mai importante locuri din lume, toată lumea știe acest loc și eu am onoarea să țin un concert solo aici, pentru oamenii din România. Ziua de 25 septembrie va fi o zi foarte specială! Vom face ceva special pe această clădire (n.r. Palatului Parlamentului), un spectacol de lumini. Deja ne pregătim de câteva luni, Va fi multă muncă, dar chiar vreau să facem asta, pentru că e visul meu. Nu am mixat niciodată pentru o mulțime atât de mare, de 60.000 de oameni. Spectacolul va dura trei ore. Biletele sunt gratuite, însă doritorii trebuie să se înscrie, pe "sound of bucharest.com", pentru că locurile sunt limitate.”

Allan Hardenberg, CEO ALDA, organizator: „Așteptăm cam 60.000 de oameni, va fi cel mai mare spectacol, și tocmai am auzit de la echipă că în numai o oră am avut deja aproximativ 50.000 de oameni care s-au înscris pentru acest eveniment. // Cred că e deja enorm!”

DJ-ul a stat aproape 500 de zile în studio, în pandemie, şi a creat multă muzică nouă. Aşa că spectactorii vor avea parte de multe surprize, mai ales că artistul are o conexiune specială cu România, după cum spune chiar el.

Armin van Buuren: „E foarte greu de descris în cuvinte care e conexiunea, poți să zici ușor că ai o conexiune specială, dar oamenii din România, în special oamenii care au fost la spectacolele mele, oamenii care m-au văzut la festivalul Untold știu e ceva, pentru că nu am mixat niciodată atât de mult pentru atât de mulți oameni. Pentru mine e o onoare să fiu aici.”

Au loc asigurat la Sound of Bucharest cei care au deja bilet pentru festivalul SAGA, organizat cu două săptămâni mai devreme în Parcul Izvor din Bucureşti, între 10 şi 12 septembrie.