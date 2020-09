Celebrul cântăreț Ronald Bell, cofondatorul trupei Kool and the Gang, a murit la 68 de ani

Cântăreţul Ronald Bell, cofondator al trupei muzicale Kool and the Gang, celebră pentru hituri precum "Celebration", "Jungle Boogie" şi "Ladies' Night", a decedat miercuri, la vârsta de 68 de ani.

Muzicianul a murit la domiciliul său din Insulele Virgine americane, a declarat pentru AFP Angelo Ellerbee, un apropiat al grupului, fără să precizeze cauzele decesului, potrivit Agerpres.

Ronald Bell a înfiinţat Kool and the Gang, o trupă de jazz-funk şi de funk, împreună cu fratele său, Robert, şi prietenii săi, Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown şi Ricky West, la începutul anilor 1960.

Trupa a fost recompensată cu un premiu Grammy în 1978 pentru contribuţia sa la coloana sonoră a filmului "Saturday Night Fever", cu John Travolta în distribuţie.

Kool and the Gang a fost inclusă în Songwriters Hall of Fame în 2018.

Getty

Născut la Youngstown, în Ohio, în 1951, Ronald Bell era cunoscut şi după numele său musulman, Khalis Bayyan.

Muzician autodidact, el a compus principalele hituri ale grupului, dintre care cel mai de succes rămâne "Celebration".

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!