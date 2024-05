Cele mai noi filme de pe VOYO pe care nu trebuie să le ratezi! Ce surprize vor fi disponibile săptămâna aceasta

Ce va fi nou pe VOYO:

Finale PRO TV / VOYO

-Joi, pe 30 mai va avea loc Finala de la SURVIVOR ALL STARS.

-Vineri, 31 mai va avea loc Finala de la Românii au talent.

-Amândouă vor putea fi urmărite în direct la PRO TV și pe VOYO.

De asemenea, vor apărea următoarele filme:

THE CHANNEL (2023)

După ce jaful lor de bancă eșuează, un criminal disperat, fratele său scăpat de sub control și echipa lor de foști pușcași marini trebuie să scape de New Orleans și de agentul FBI hotărât care îi urmărește. Disponibil AICI.

DIRTY GRANDPA (2016)

Chiar înainte de nunta sa, un avocat corporatist încordat este păcălit să-și ducă bunicul, un fost locotenent colonel libidinos, în Florida, în vacanța de primăvară. Disponibil AICI.

SPY KIDS: ALL THE TIME IN THE WORLD (2011)

O spioană pensionată este chemată din nou în acțiune și, pentru a se apropia de noii ei copii vitregi, îi invită pe aceștia în aventura de a-l împiedica pe maleficul Timekeeper să cucerească lumea. Disponibil AICI.

