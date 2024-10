Cele mai cunoscute prequeluri de filme și seriale. Primul prequel de serial românesc - TĂTUȚU’ - se lansează pe 19 octombrie

Spre deosebire de sequel-uri, care continuă cronologic o poveste deja stabilită, prequel-urile se întorc în timp pentru a explora origini, motivații și evenimente formatoare care au condus la situațiile prezentate în opera inițială.

În lumea cinematografiei, termenul "prequel" a devenit din ce în ce mai popular în ultimele decenii, iar România nu putea rămâne în urmă. Serialul TĂTUȚU' este primul prequel al unui serial românesc.

Mai jos prezentăm o listă a celor mai bune și cunoscute preqeluri de la nivel international.

Top preqeluri la filme

"Star Wars: Episodul I - The Phantom Menace" (1999)

Începutul trilogiei de prequeluri, filmul urmărește tânărul Anakin Skywalker, viitorul Darth Vader, și cum conflictul galactic dintre Jedi și Sith începe să prindă contur. Acesta prezintă și primele întâlniri cu personaje iconice precum Qui-Gon Jinn și Darth Maul.

"X-Men: First Class" (2011)

Acest prequel detaliază originile echipelor X-Men și Brotherhood, iar povestea se concentrează pe relația complexă dintre Charles Xavier și Magneto în perioada anilor '60. Filmul arată nașterea conflictului între cele două grupuri rivale.

"Batman Begins" (2005)

„Batman Begins” prezintă originile lui Bruce Wayne și drumul său de la copil traumatizat la Cavalerul Întunecat din Gotham. Regizat de Christopher Nolan, filmul stabilește fundamentele unui nou univers Batman.

"Monsters University" (2013)

Prequel la „Monsters, Inc.”, acest film urmărește anii de facultate ai lui Mike și Sulley, când cei doi nu se înțelegeau deloc și învățau cum să devină monștri de temut. Filmul explorează prietenia lor și cum au devenit cei mai buni prieteni.

"The Godfather Part II" (1974)

Parțial prequel, continuarea „The Godfather” prezintă originile lui Vito Corleone în Sicilia și ascensiunea sa în lumea crimei, pe lângă povestea contemporană a lui Michael Corleone care își consolidează imperiul.

"Prometheus" (2012)

Prequel la franciza „Alien”, „Prometheus” explorează originile speciei xenomorfe și căutarea rădăcinilor omenirii printr-o expediție pe o planetă îndepărtată. Filmul ridică întrebări existențiale despre creatorii umanității.

"Rise of the Planet of the Apes" (2011)

Prequel al francizei „Planet of the Apes”, filmul arată cum experimentele genetice realizate pe maimuțe au dus la dobândirea inteligenței și declanșarea revoltei acestora împotriva oamenilor.

"The Hobbit: An Unexpected Journey" (2012)

Adaptare a cărții lui J.R.R. Tolkien, acest prequel la „The Lord of the Rings” urmărește aventura lui Bilbo Baggins și a grupului de pitici în căutarea unui tezaur, înainte ca Sauron să devină o amenințare globală.

"Fantastic Beasts and Where to Find Them" (2016)

Prequel al universului „Harry Potter”, filmul urmărește aventurile magizoologului Newt Scamander în America anilor '20, pe măsură ce se confruntă cu o amenințare întunecată în lumea vrăjitorilor.

"Rogue One: A Star Wars Story" (2016)

Prequel direct la „Star Wars: Episode IV - A New Hope”, „Rogue One” povestește despre echipa de rebeli care reușește să fure planurile Stelei Morții și să le transmită Alianței Rebelilor.

"Casino Royale" (2006)

Parte din franciza James Bond, acest film explorează primele misiuni ale agentului 007 și cum a ajuns el să fie agentul britanic legendar. Prin acest film ne este introdus un Bond mai tânăr și mai uman.

"Bumblebee" (2018)

Prequel al francizei „Transformers”, filmul urmărește povestea originilor robotului Bumblebee pe Pământ înainte de evenimentele din filmele principale. Este o poveste emoționantă despre prietenie și sacrificiu.

"Hannibal Rising" (2007)

Prequel la „Silence of the Lambs”, filmul explorează tinerețea și originile lui Hannibal Lecter, explicând cum a devenit el criminalul canibal pe care îl cunoaștem din filmele ulterioare.

Prequeluri la seriale

"Better Call Saul" (2015-2022)

Prequelul pentru „Breaking Bad” se concentrează pe transformarea lui Jimmy McGill în avocatul controversat Saul Goodman. Show-ul explorează trecutul său, luptele sale pentru a părăsi viața de conman și căderea în lumea crimei. O poveste complexă despre moralitate și alegeri, cu o finalizare satisfăcătoare pentru fanii „Breaking Bad”.

"House of the Dragon" (2022-)

Plasat cu 200 de ani înainte de „Game of Thrones”, acest prequel povestește ascensiunea și decăderea Casei Targaryen, cu accent pe conflictele interne și războaiele pentru putere. Fanii universului „A Song of Ice and Fire” pot explora începuturile istoriei din Westeros.

"Star Trek: Strange New Worlds" (2022-)

Oferă o poveste premergătoare „Star Trek: The Original Series”, urmărind aventurile navei USS Enterprise sub comanda căpitanului Pike. Este un omagiu adus stilului clasic „Star Trek” și explorează relațiile dintre membri echipajului, inclusiv tinerii Spock și Uhura.

"Hannibal" (2013-2015)

O poveste de origine pentru celebrul personaj Hannibal Lecter, înainte de evenimentele din „Silence of the Lambs”. Serialul explorează relația psihologică între Hannibal și agentul FBI Will Graham, adâncind misterele și cruzimea psihopatului cannibal.

"Bates Motel" (2013-2017)

Acest prequel la „Psycho” explorează tinerețea lui Norman Bates și relația sa complicată cu mama sa, Norma. Serialul oferă o privire detaliată asupra evoluției psihopatice a lui Norman și motivul pentru care a devenit criminalul emblematic.

"Fear the Walking Dead" (2015-2023)

Prequelul la „The Walking Dead” care explorează primele zile ale apocalipsei zombie și modul în care societatea se prăbușește. Urmărind mai multe personaje noi, această serie detaliază cum s-a răspândit virusul și cum a început colapsul civilizației.

"Young Sheldon" (2017-)

Prequelul popular al „The Big Bang Theory”, ce povestește copilăria lui Sheldon Cooper în Texas. Serialul ne arată cum a evoluat Sheldon, cu multe dintre trăsăturile sale ciudate deja vizibile în viața de zi cu zi, și cum familia sa a influențat dezvoltarea sa.

"1923" (2022-)

Un prequel la „Yellowstone”, acest serial explorează istoria familiei Dutton în perioada Marii Depresiuni și Prohibiției. „1923” detaliază luptele și provocările prin care au trecut membrii familiei Dutton în încercarea de a-și păstra fermecata fermă din Montana.

TĂTUȚU’ prequel pentru Clanul

Realizatorii serialului Clanul de la PRO TV și VOYO au decis să realizeze un prequel, care să exploreze tinerețea unora dintre personajele principale și evenimentele care le-au adus în momentul în care s-a petrecut acțiunea din Clanul.

În timp ce povestea din Clanul s-a țesut în jurul intrigii legate de cei doi frați Achim, în TĂTUȚU’ acțiunea îl are în centru pe interlopul Bebe Măcelaru și felul în care a pus acesta bazele clanului său.

Vedeți cum a devenit Bebe Udrea liderul nemilos cunoscut sub numele de Macelaru și cum a devenit, pentru cei apropiați lui, figura parentală cunoscută sub numele de TĂTUȚU'.

Tensiune, trădări și lupte pentru putere te așteaptă în fiecare episod al noului serial VOYO Original TĂTUȚU’, începând cu 19 octombrie 2024.

