Cele mai așteptate filme ale anului 2020. Daniel Craig, ultima misiune de „James Bond”

2020 are promisiuni mari pentru cinefili. Un nou "James Bond", "Top Gun" sau "Wonder Woman" sunt doar câteva dintre filmele care vor avea premiera anul viitor.

În 2020, Daniel Craig se va prezenta pentru ultima oară drept „Bond. James Bond". La cinci ani după ultima misiune, agentul 007 își ține armele în sertar și se bucură de o viață tihnită. E doar calmul dinaintea furtunii, pentru că un prieten al său din CIA îi cere disperat ajutorul ca să recupereze un savant răpit.

Plin de acţiune va fi şi noul film "Top Gun". După treizeci de ani de pilotat pentru Marina Americană, Pete „Maverick" Mitchell, personajul interpretat de Tom Cruise continuă să forţeze limitele. Când primeşte misiunea de a instrui niște absolvenți ai școlii de elită, în vederea decolării pentru o misiune imposibilă, Pete se simte propulsat într-un trecut dureros. Unul dintre studenții lui este tocmai fiul regretatului lui coleg poreclit „Goose".

Terri White, Editor, Empire magazine: „Când s-a anunțat proiectul, lumea a fost sceptică, dar trailerul a schimbat totul. Tom Cruise arată uluitor, zborurile și cascadoriile sunt incredibile. Filmul are dozajul necesar între nostalgie, pelicula originară și noutate. Este în mod categoric un film al anului 2020. Cred că va fi cel mai bun film al verii viitoare.”

Va lăsa totuși loc și pentru "Wonder Woman 1984", la care Patty Jenkins lucrează de câțiva ani deja. În iunie așteptăm o versiune amuzantă, feministă, care va îi va înnebuni pe fanii originalului și, din estimările criticilor, încasările în box office vor exploda. Coloana sonoră e făcută de New Order, eroina are un costum nou... totul arată uimitor.

Toamna va veni cu o ecranizare nouă a îndrăgitului roman SF "Dune", scris de Frank Herbert. De data aceasta, frâiele poveștii le preia talentatul Denis Villeneuve, care a făcut valuri cu „Blade Runner 2049" şi „Sicario".

Terri White, Editor, Empire magazine: „Toamna îi va aparține filmului "Dune", genul de aventură nebună pe care Dennis Villeneuve o va regiza pentru Warner Brothers. Are cea mai tare distribuție posibilă. Ajunge să spun că rolul principal e jucat de Timothee Chalamet. Se anunță un amestec de "Războiul stelelor" și "Urzeala tronurilor".”

Din peliculele anului viitor nu putem exclude "Black Widow" cu frumoasa Scarlett Johanson. Actriţa îi dă din nou viaţă personajului Natasha Romanoff, care a murit în ultimul film din seria "Avengers". Producătorii Marvel o readuc pe îndrăgita eroină în prim plan, dar de această dată acţiunea se petrece înainte de povestea "Avengers: Infinity War".