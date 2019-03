Cel mai aşteptat film horror al anului a fost lansat în SUA. Când ajunge şi la noi

Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului a avut premiera... nu la New York sau Los Angeles, cum se întâmplă de obicei, ci într-un cinematograf din orașul texan Austin.

Pelicula se cheamă "Us" și este regizată de Jordan Peele, autorul marelui succes de critică și public, "Get Out". La fel ca la precedentul film, care i-a adus un premiu Oscar pentru scenariu, a adus din nou pe ecrane o poveste horror. Pe afiş sunt Lupita Nyongo, şi ea laureată cu Oscar, şi Elisabeth Moss.

Cu noua lui pelicula, "Us", regizorul, scenaristul şi producătorul Jordan Peele le promite, şi de această dată cinefililor, că le va da coşmaruri. Acum a imaginat povestea a 4 membri ai unei familii, terorizaţi de... sosiile lor, care încearcă să-i omoare.

Regizorul admite ca genul horror este favoritul lui şi spune că povestea reflecta dualitatea fiinţei umane.

Aşa că fiecare dintre actorii principali interpretează două personaje diametral opuse. Este şi motivul pentru care Lupita Nyongo (actriţa laureată cu Oscar pentru "12 ani de sclavie", mărturiseşte că filmările au fost epuizante.

Filmul "Us" are premiera pe ecranele de la noi pe 22 martie.

