Cei șapte pitici dispar din filmul „Albă ca Zăpada”. Cum arată noua prințesă Disney „independentă şi feministă”

Filmul „Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici” anunțatpentru anul 2025 este o adaptare modernizată a filmului din 1937 şi a basmului fraţilor Grimm.

Noutatea acestui film este că piticii Albei ca Zăpada sunt înlocuiți de „creaturi magice”.

De asemenea, prinţesa Disney va fi „independentă şi feministă”, conform Variety.

First look at Disney’s live-action ‘SNOW WHITE’ starring Rachel Zegler.

In theaters March 21, 2025. pic.twitter.com/QEC6Oclans