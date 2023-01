Începe ”Trocadero Blues Nights”. Bulgarii de la The River Of Blues concertează în București

”Trocadero Blues Nights” va avea loc lunar la The Pub Universităţii din București, având în prim-plan artişti reprezentativi ai genului, din toate colţurile lumii.

Prima formație invitată este din Bulgaria și se numește The River of Blues.

“Bluesul a prins rădăcini adânci la The Pub Trocadero. Succesul celor două ediţii de anul trecut ale Urban Blues Fest ne-a întărit convingerea că fanii bluesului preferă această excelentă locaţie de concerte live şi sunt nerăbdători să petreacă clipe minunate în compania artiştilor propuşi de echipa noastră. Pentru primul nostru eveniment am ales o trupă de muzicieni cu personalitate, din ţara vecină, care s-au făcut remarcaţi anul trecut la Brezoiul Lumii şi care a pornit într-un miniturneu prin ţara noastră. Veţi simţi din vorbele liderului trupei, Andy Raichev, bucuria şi dragostea de-a reveni şi cânta pentru România, aşa cum au făcut-o prima oară, în 2019, la o petrecere de revelion în Timişoara! Până la noua ediţie a festivalului de blues vă vom pregăti alte două surprize, în premieră pentru Bucureşti. Keep The Blues Alive!“ - spune iniţiatorul acestui proiect, Radu Lupaşcu, potrivit unui comunicat.

La rândul său, liderul formației The River of Blues, Andy Raichev, spune că este îndrăgostit de România.

„Ceea ce am trăit atunci în Timişoara, încă păstrez în amintire, acei oameni drăguţi şi zâmbitori de acolo care au fost extaziați! Nu voi uita niciodată asta! De aceea mi-am spus că România este locul unde gașca și-a găsit cuibul! Sunt îndrăgostit de țară și de oameni. Vorbim cu colegii noștri, sentimentul pe care îl simțim pe scena din România ne dă încredere că suntem pe drumul cel bun către măreția lumii! Ne pregătim de noul album și sper să îl cântăm în fața prietenilor noștri români până la începutul verii! Vom cânta noul nostru hit Shake it și sper să vă placă! Vă iubim și vă așteptăm!!!” - spune muzicianul Andy Raichev.

The River Of Blues, LIVE în București

Seria de concerte de blues din București demarează în forţă pe 19 ianuarie cu un nume sonor al bluesului est-european.

The River Of Blues au făcut senzaţie în 2022 pe scena festivalului de la Brezoi şi pe 19 ianuarie ajung, în premieră, în capitală, la The Pub Universităţii.

Originară din Plovdiv, trupa este riposta pe care Bulgaria o dă formaţiilor americane ce îşi trag seva din leaganul blues-ului: Chicago, Mississippi sau New Orleans.

The River Of Blues aduc în faţa publicului sonorităţi autentice, intensificate de nesfârşite incursiuni vocale și admirabile solouri de chitară electrică. În propriile cuvinte, trupa îşi descrie crezul artistic astfel: “Fiecare suflet de pe planetă are propria sa istorie. Povestea vieții conține Dragoste, Ură, Rasism, Prietenie, Trădare, Familie, Frăție, Sclavie… Totul este Blues. Noi, cei de la nordul râului, vom veni să ne spunem povestea la The Pub pe 19 ianuarie 2023! Fiţi binecuvântaţi!”

Bilete pentru concertul The River Of Blues din 19 ianuarie se găsesc pe Ambilet.ro, la preţul de 40 de lei în pre-sale sau 50 de lei în ziua concertului.

Muzica celor de la The River Of Blues va ajunge apoi şi la inima spectatorilor din Craiova şi Sibiu, după următorul program:

- Cult Music Pub Craiova, 20 ianuarie, ora 21.00

- Imperium Pub Sibiu, 21 ianuarie, ora 21.00

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 11-01-2023 16:50