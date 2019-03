Ce i-a făcut Mihai Petre unei concurente, după ce au dansat împreună la Românii Au Talent

Mihai Petre, juratul de la Românii Au Talent, a făcut spectacol pe scenă, după ce a dansat cu o concurentă. În timpul dansului, tânăra și-a rupt o unghie din carne și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Simona Petric (35 de ani) s-a născut în Cugir, România, iar în prezent locuiește în Puerto Rico. Simona Santos Petric este la ora actuală singura dansatoare din lume care a câștigat trei competiții majore: Puerto Rico Salsa Open (în iulie 2011), World Latin Dance Cup (Dîn decembrie 2012) și World Salsa Summit (în februarie 2014).

„Am luat-o cam tare, trebuia să o iau mai moale un pic. Nu mi s-a părut, dar am auzit că i-am rupt o unghie. Probabil că n-am mai dansat demult, m-am trezit şi eu pe scenă şi am început să trag de săraca fată. Am dansat ca un ţăran. Chiar îmi pare rău. Doamne, nu-mi vine să cred că i-am rupt o unghia fetei“, a declarat Mihai Petre.

