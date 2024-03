Cătălina Ponor a devenit mamă pentru a doua oară. Prima fotografie alături de bebeluș: „Bine ai venit în familia noastră!”

Cătălina Ponor a anunțat în cursul zilei de miercuri, 13 martie, că a adus pe lume un băiețel perfect sănătos! Fanii abia așteptau ca fosta sportivă să ofere această veste, mai ales că a dezvăluit sarcina în urmă cu doar câteva luni, de Crăciun.

„Bine ai venit în această lume și în familia noastră, rază de soare. A doua noastră medalie este aici. Mami, tati și frățiorul tău mai mare, te iubim până la cer și înapoi”, a scris Cătălina Ponor pe Instagram.

Cătălina Ponor a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate gimnaste de la noi din țară, aceasta făcându-se remarcată în anul 2004, atunci când a obținut medalia de aur la echipe, bârnă și sol, în cadrul Jocurilor Olimpice din Atena, Grecia. Ulterior, a participat la diverse competiții sportive, unde a reprezentat România cu mândrie. În total, campioana are în palmares 23 medalii obținute, de aur și de argint, în decursul a 26 de ani.

Anii au trecut, iar la un moment dat Cătălina Ponor a decis să se retragă din activitatea de sportivă, atât din cauza vârstei, cât și a unor probleme de sănătate.

„Nu a fost o zi așa cum mi-am dorit, dar sunt multumiță de tot ce am realizat până acum: 23 de medalii europene, mondiale si olimpice, 26 de ani dedicați gimnasticii ca și sportivă cu două momente de neuitat – Olimpiada de la Atena, unde am realizat mai mult decât am visat, și Campionatele Europene de la Cluj, unde am trăit niște momente unice atât frumoase în fața propriului public, cât și mai puțin plăcute cu doar o zi înaintea finalei de la bârnă. Sunt mândră de tot ce am realizat și tot ce am sacrificat pentru acest sport pe care l-am iubit și îl iubesc în continuare, cu bune, cu rele, cu suișuri și coborâșuri”, a scris gimnasta.

Acum, Cătălina Ponor se concentrează mai mult pe viața de familie, fiind mama a doi copii absolut minunați.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: