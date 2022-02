Cătălin Moroșanu a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui a născut prematur

Instagram

Cătălin Moroșanu a povestit „La Măruță” că a venit tată pentru a doua oară. Soția sa a născut prematur, în urmă cu două luni, un băiețel, însă au ținut totul secret.

Cătălin Moroșanu a mărturisit că și-a dorit să mai aibă încă un copil. Bebelușul a venit pe lume pe 1 decembrie

„Sunt foarte fericit. A fost născut pe 1 Decembrie. O să fie un patriot, ca și tac-su. Nu mă așteptam să am băiat. Mi-am dorit al doilea copil. S-a întâmplat după ce m-am întors de la Survivor. Georgiana a rămas însărcinată. Am fost mai liniștiți. Am mai încercat până acum. Așa a vrut Dumnezeu. S-a născut mai devreme.Ea a mers la control și a aflat că trebuie să nască. S-a născut prematur, cu două luni mai devreme. Îl cheamă Nicolas Patrick. Era așa micuț”, a povestit Cătălin Moroșanu.