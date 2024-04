Caravana "Vocea României" a ajuns în București. Sunt ultimele două zile de preselecții. Unde au loc

Sunt ultimele zile în care cei care vor să ajungă pe scena de la Vocea României o pot face, dacă vin la preselecții.

La Hotel Pullman Bucharest World Trade Center au început să ajungă primii curajoși.

Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea sezonului trecut, este prezentă și ea la preselecții pentru a-i încuraja pe participanți.

„În primul rând, experiența Vocea României a fost un test pentru mine. A trebuit să mă adaptez practic în această meserie. În această industrie, muzică muzicală, trebuie să te adaptezi și am învățat să-mi gestionez cât de cât emoțiile. Am lucrat cu Tudor, asta a fost, de fapt, pentru mine cea mai tare experiență și după au venit niște lucruri foarte frumoase. Practic a fost pentru mine o lampă, de o rampă de lansare”, a spus Alexandra.

Ea a ținut să transmită și un mesaj pentru cei de acasă și a motivat de ce le-ar recomanda experiența acestui show.

„Dacă sunt artiști la început de drum, este bine să vină aici să vadă cum este să cânți pe o scenă atât de mare. Eu am anul trecut când am venit la preselecție, am plecat cu gândul de acasă doar să văd cum este și dacă ajung mai departe, măcar un scaun să întorc. Și e bine să vezi partea plină a paharului, indiferent ce se întâmplă. Este o experiență unică în viață. Lucrezi cu un om, poate pe care îți doreai din tot sufletul să-l întâlnești”, a adăugat ea.

„În cazul meu au venit concerte, am lansat piese, adică totul s-a întâmplat foarte frumos după Vocea României. Recomand 100%. Nu ai ce să pierzi, este doar un câștig, existe experiența și joy of singing”, a conchis Alexandra.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: