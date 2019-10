Cântăreața care a câștigat 68.000 € pe zi, în 2018, fără să aibă vreun concert

Cântăreaţa Adele a câştigat anul trecut 59.400 de lire sterline (68.000 de euro) pe zi fără a lansa vreo melodie sau a susţine vreun concert, potrivit cifrelor emise de companiile care deţin drepturile de autor pentru catalogul ei, scrie The Sun.

Artista engleză nu a mai lansat niciun single ori album din 2015, iar din 2017 nu a întreprins niciun turneu, relatează news.ro.

În vârstă de 31 de ani, cântăreaţa premiată cu Grammy are contract cu două companii: Melted Stone Ltd şi Melted Stone Publishing Ltd.

Prima se ocupă de încasările generate de albumele ei - „19”, „21” şi „25” - şi de cel mai recent turneu (48,9 milioane de lire sterline).

Potrivit cifrelor publicate, firma a înregistrat anul trecut 44 de milioane de lire sterline în efectiv, iar artista a primit 3,9 milioane de lire sterline, dividende.

Melted Stone Publishing Ltd a încheiat anul cu 20,3 milioane de lire sterline în numele lui Adele, cu 4 milioane mai mult decât în 2017. Din această sumă, 20,2 milioane de lire sterline au reprezentat numerar. Firma colectează veniturile de pe urma versurilor şi muzicii.

Cel mai recent album al ei a fost lansat în noiembrie 2015 şi a fost vândut în 22 de milioane de copii la nivel global.