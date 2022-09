Bia Khalifa, detalii cutremurătoare despre abuzul suferit în copilărie din partea tatălui: „A fost agresiv cu mine”

Cântăreața a decis să vorbească despre abuzul suferit în copilărie din partea tatălui.

„Cu tata am tot încercat să repar relația. Am fost singură să îl caut, m-am dus și la el în Spania... Nu... Nu e de acord cu nimic. Am încercat să vorbesc foarte frumos cu el, să-i zic: 'Dar nu te gândești câteodată că astea sunt repercursiunile acțiunilor tale? Și că nu sunt ce vrei tu să fiu în viață, pentru că tu m-ai alungat. A fost agresiv cu mine, m-a alungat printr-un comportament nu tocmai OK. Asta, înainte să plec de acasă”, a dezvăluit cântăreața.

Bia Khalifa: „Mă punea să mânănc insecte”

„Nu am cum să repar relația, pentru că problema nu este la mine, ci la el. Tata a devenit foarte agresiv și cu mine. Am încercat cât de cât să spun cuiva, dar nu m-a crezut nimeni, pentru că tata mereu a știu să ascundă chestia asta. Mă punea să aleg din grădină, la casa unde stătea în Italia, tot felul de insecte și mă punea să le mănânc. Ne mai punea să luăm scama de jos cu degetul și să o mâncăm... Chestiile astea au rămas o traumă pentru mine”, a declarat, în lacrimi, Bia Khalifa, în ediția de duminică a emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 11-09-2022 21:35