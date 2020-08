Bărbatul care a șocat pe toată lumea cu aspectul său. De ce arată de 25 de ani, deși are 53. GALERIE FOTO

Un bărbat din Olanda a uimit pe toată lumea cu aspectul său. Deși are 53 de ani, acesta arată că la 25 și spune că adesea lumea îi greșește vârsta.

Edson Brandao este influencer, antrenor personar și scriitor și locuiește în Olanda. El mai spune că stilul de viață sănătos pe care îl urmează îl face să pară cu 20 de ani mai tânăr, transmite Daily Mail.

Brandao a povestit că este dintotdeauna încrezător și că acum are mai multă energie ca niciodată, datorită mentalității sale, alimentației și exercițiilor fizice pe care le practică.

Bărbatul a mai spus că nu a suferit până acum nicio operație estetică și spune despre corpul său că este asemenea unui templu. El nu consumă zahăr, fast-food sau alimente nesănătoase, și, de asemenea, nu fumează și nu consumă alcool sau droguri.

O mentalitate pozitivă este arma secretă a lui Edson pentru a arăta tânăr și prin intermediul rețelelor sociale le împărtășește și altora trucurile pentru o viață sănătoasă.

„Nu am avut operații estetice niciodată. Am reușit să-mi ating obiectivele într-un mod natural, cu fructe, legume și multă apă. Folosesc zilnic creme anti-îmbătrânire pentru ca pielea mea să-și păstreze aspectul. Îmi văd corpul ca pe un templu în care trăiește sufletul meu. Prin urmare, am grijă de acest dar prețios de la Dumnezeu. Nu există nicio diferență între modul în care mă simt acum, comparativ cu cel de când aveam douăzeci de ani. Ca să fiu sincer, mă simt mai bine ca niciodată. Oamenii întotdeauna se șochează atunci când află că de fapt am 53 de ani. Toți cred că am 25. Este fantastic să văd cum oamenii sunt copleșiți de aspectul meu și că îi pot inspira să-și schimbe stilul de viață, dacă vor. Mănânc totul cu moderație, evit zahărul, fast-food-ul, nu consum băuturi răcoritoare, nu am fumat și nu am consumat droguri niciodată și practic în fiecare zi exerciții fizice”, a povestit el.