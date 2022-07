Asasinarea lui Gianni Versace. Viața și moartea unuia dintre cei mai mari designeri de modă din istorie

De-a lungul carierei sale, Gianni Versace a pus bazele unuia dintre cele mai cunoscute branduri de fashion, care produce pe lângă haine și parfumuri, cosmetice și mobilă.

Din 1975, când Gianni a prezentat prima sa colecție de haine de piele, create pentru firma Complice, și până în 1997, când a murit, Versace a fost un nume care a adus inovație în moda mondială.

Din păcate însă, cariera lui Gianni Versace s-a încheiat când avea doar 50 ani, fiiind asasinat pe scările casei sale din Miami Beach, de către criminalul în serie, Andrew Cunanan.

Cine a fost Gianni Versace

Gianni Versace, pe numele său întreg Giovanni Maria Versace, a fost unul dintre cei mai mari designeri de modă ai anilor 1980 și 1990, potrivit Biography și a rămas în memorie ca unul dintre primii designer care a legat moda de lumea muzicii.

Versace s-a născut pe 2 decembrie 1946, în Reggio di Calabria Italia și a crescut lângă oameni care i-au insuflat pasiunea pentru modă.

Francesca Versace, mama lui Gianni deținea o croitorie, iar când era mic, Gianni o ajuta să strângă diverse pietre și firicele de aur speciale pentru broderiile care urmau să fie aplicate pe rochii.

În 1972, la vârsta de 25 de ani, Gianni pleacă la Milano pentru a munci ca designer. În capitala modei italiene, și-a început cariera, creând articole vestimentare pentru brandurile Genny și Callaghan.

În 1978 Gianni Versace și-a deschis propria casă de modă, numind-o „Gianni Versace Donna”. Prima locație a fost în Via della Spiga în Milano.

De-a lungul carierei sale, Versace a colaborat cu nume celebre, producând colecții de haine pentru Madonna, Prințesa Diana, Elton John sau Tina Turner.

Stilul Versace

Gianni a devenit celebru pentru stilul său unic de a crea hainele, folosind materiale care să dea o notă de extravaganță. Printre materiale inedite adesea folosite de designer, menționăm plasa de aluminiu, iar ca tehnici de croire a introdus tehnologia laser „neo couture”, pentru a fuziona pielea și cauciucul.

Un lucru de remarcat la piesele lui Gianni Versace a fost imprimeul cu capul celebrei zeițe, Medusa. Imaginea era imprimată pe multe dintre piesele și accesoriile sale vestimentare.

Celebra „little black dress” creată de Versace

Una dintre cele mai cunoscute creații ale lui Gianni Versace a fost o rochie neagră, prinsă în lateral cu ace de siguranță aurii.

Celebra creație a fost purtată de actriță Elizabeth Hurley la premiera filmului „Patru nunți și o înmormântare”, în regia lui Mike Newell.

Versace era un designer foarte îndrăgit și apreciat datorită determinării de care dădea dovadă atunci când croia hainele.

„Versace a fost primul designer care a înțeles cât de importantă este imaginea pentru vedete și modele”, a declarat Anna Wintour, fost editor Vogue pentru New York Times.

Creațiile lui Versace, actuale piese de muzeu

Creațiile lui Gianni Versace au fost expuse în mai multe muzee din lume, printre care în Muzeul Național Field din Chicago, la Colegiul Regal de Artă din Londra, în Muzeul orașului Kobe din Japonia și în multe altele.

Pe lângă îmbrăcăminte, designul și-a extins brandul și în alte direcții, lansându-și în 1991, linia de parfumuri Signature și articole de mobilier în 1993.

Versace a publicat de asemenea și cărți, dintre titlurile cunoscute, menționăm: „Rock and Royalty”, „The art of being you” și „Men without ties”.

Premii și titluri pe care le-a primit Gianni Versace

Pe 24 ianuaire 1986, președintele Republicii Italiene, Francesco Cossiga, îi acordă lui Versace titlul de Cetățean de onoare al republicii.

Pe 15 iulie 2007, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea sa, Maurice Béjart organizează un spectacol de balet special dedicat lui Gianni Versace la Scala din Milano și îl intitulează "Grazie Gianni, con Amore".

La Paris, președintele Franței, Jacques Chirac îi acordă premiul și medalia de onoare Vermeil de la Ville de Paris.

Asasinarea lui Gianni Versace

Pe 15 iulie 1997, la vârsta de 50 de ani, Versace a fost ucis în fața casei sale din South Beach Miami, din Florida. Designerul a fost împușcat de către Andrew Cunnan, criminalul în serie în vârstă de 27 de ani.

Opt zile mai târziu, Andrew Cunnan a fost găsit mort pe o barcă.

La 15 ani după decesul lui Versace, un fost gangster, Giuseppe Di Bella a declarat ca creatorul de modă a fost omorât la ordinul mafiei calabriene deoarece avea datorii la "Nașul" organizației.

Filmul, „Moartea lui Versace”

Veste morții lui Gianni Versace a zguduit lumea modei, iar pentru a-i cinsti memoria, în 1998, producătorul și scenaristul Menahem Golan, împreună cu Bill Mesce Jr au realizat „Moartea lui Gianni Versace” un documentar despre sfârșitul lui Gianni Versace.

Moștenitorii imperiului creat de Gianni Versace

După moartea sa, trupul lui Gianni a fost incinerat, iar cenușa lui a revenit la moșia familiei de lângă Cernobbio și a fost îngropată în în cimitirul Moltrasio de lângă Lacul Como.

La slujba de înmormântare a lui Versace au participat peste 2.000 de persoane, printre care s-au numărat Naomi Campbell, Elton John sau prințesa Diana, care a murit o lună mai târziu.

Casa Versace, a fost moștenită de familia designerului. Santo Versave, fratele său a devenit CEO al Gianni Versace S.p.A., în timp ce sora lui Versace, Donatella, a fost desemnată noul șef al departamentului de creație.

În testamentul său, Versace a lăsat 50% din imperiul său nepoatei sale, Allegra Versace. Ea și fratele ei mai mic, Daniel, au moștenit și colecția de opere de artă a lui Gianni. Când Allegra a împlinit 18 ani, în 2004, a primit averea de aproape 500 de milioane de dolari.



