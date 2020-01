Anunțul șoc făcut de Justin Bieber. De ce boală suferă artistul

Cântăreţul canadian Justin Bieber a anunţat miercuri că suferă de boala Lyme, informează AFP.

"Am fost recent diagnosticat cu boala Lyme şi, în plus, am un caz serios de mononucleoză cronică ce îmi afectează pielea, funcţiile neurologice, energia şi sănătatea mea în general", a scris vedeta de 25 de ani într-un mesaj publicat pe contul său de Instagram unde are 124 de milioane de fani, în replică la adresa criticilor despre fizicul său.

Precizări despre starea sa de sănătate vor fi aduse într-o serie de documentare pe care Justin Bieber intenţionează să le publice pe Youtube în curând, transmite Agerpres.

Tânărul cântăreţ este omniprezent pe această platformă video. Justin a fost primul artist care a depăşit 10 miliarde de vizualizări pe Vevo, un canal de muzică de pe Youtube. Vedeta este extrem de prezentă şi pe Twitter, unde este una dintre cele mai urmărite celebrităţi, cu 107 milioane de abonaţi, după Barack Obama, cu 111 milioane.

Artistul a lansat la data de 4 ianuarie cel mai recent single, "Yummy", care a avut deja peste 30 de milioane de vizualizări pe Youtube, la patru ani de la ultimul său album. În melodie, părul vedetei este vopsit în roz, iar maxilarul este, conform relatărilor din presă, "deformat".

Boala Lyme se transmite prin muşcătura căpuşelor contaminate cu o bacterie (borelioză). Dacă manifestarea acesteia se poate limita la o roşeaţă caracteristică în jurul muşcăturii, în unele cazuri, ea provoacă tulburări neurologice, articulare şi musculare.

"Au fost câţiva ani dificili, însă urmarea unui tratament adecvat pentru a trata această boală incurabilă va ajuta şi voi reveni mai bine ca niciodată", a dat asigurări Justin Bieber.

De altfel, cântăreţul canadian a făcut deja dezvăluiri pe reţeaua de socializare despre alte probleme de sănătate de care suferă.

În primăvara lui 2019, Justin Bieber a mărturisit că se luptă cu depresia, înainte de a înregistra un duo alături britanicul Ed Sheeran, în care sunt evocate problemele psihologice.

De asemenea, în 2017, artistul a întrerupt un turneu, explicând că vrea să se regăsească.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!