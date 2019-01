Andreea Esca a răspuns întrebării legate de salariul pe care îl câştigă la Pro TV

Andreea Esca, prezentatoarea Știrilor Pro TV de la ora 19:00, a acceptat provocarea Google din cadrul emisiunii ”Vorbește lumea” și a răspuns întrebării "legendă": "Care este salariul Andreei Esca?".

Andreea Esca, invitată joi la emisiunea Vorbeşte Lumea, prezentată de Cove şi Lora, a făcut dezvăluiri despre salariul pe care îl câştigă la pupitrul Ştirilor Pro TV.

"Care este salariul Andreei Esca?"



"Viața nu are sens fără întrebarea asta. Nu pot să vă spun. E ca și cum v-aș spune poanta unui banc, este o legendă. Ce pot să vă spun că este că am salariul pe care angajatorul meu considera că trebuie să-l am şi bănuiesc că este şi rentabil în economia businessului astfel încât toată lumea să meargă bine".

