Anda Adam are o siluetă de invidiat. Ținuta cu care artista și-a pus în evidență formele generoase

Anda Adam este una dintre cele mai apreciate vedete din România și are o carieră de succes de foarte mulți ani.

Cântăreața de 40 de ani are peste un milion de urmăritori pe contul de Instagram, motiv pentru care postează constant imagini și clipuri video pentru a-i ține la curent cu activitățile sale zilnice, dar și cu noutățile de pe plan profesional.

De curând, Anda Adam a publicat o fotografie în care apare îmbrăcată într-un body negru, destul de transparent, care îi pune în valoare formele de invidiat.

Vedeta este adepta unui stil de viață sănătos, care presupune o alimentație corect, dar și foarte multă activitate fizică, motiv pentru care arată atât de bine.

În ultima perioadă s-a zvonit că Anda Adam ar divorța de soțul ei, asta după ce artista nu a mai postat nicio poza cu acesta, ba mai mult, ar fi renunțat să mai poarte verighetă.

Invitată în platoul emisiunii Vorbește lumea, Anda Adam a ținut să clarifice zvonurile care au apărut prin ziare: ”Întotdeauna am fost un om care și-a asumat lucruri și care nu s-a ascuns. Atunci când eu o să pun pe rețelele mele sociale că am făcut asta (nr. am divorțat) atunci chiar am făcut-o. Deci, eu când voi pune pe rețelele mele de socializare 'Noi din momentul ăsta am luat decizia că e mai bine așa și divorțăm' atunci să credeți", a declarat artista.

