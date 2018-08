Alertă la bordul avionului privat în care se afla artistul Post Malone. Aeronava a aterizat de urgență

Aeronava, care se îndrepta spre Londra, a zburat în jur de 30 de minute înainte să aterizeze de urgență pe un aeroport din Massachusetts. Zborul a fost deviat pentru ca aeronava să consume combustibil, în cazul în care avionul s-ar fi prăbușit la aterizare, scrie tabloidul britanic Daily Mail.

Potrivit autorităților americane, pilotul aeronavei Gulfstream IV a realizat imediat că două dintre roți au explodat în timpul decolării, așa că a zburat în spațiul aerian din preajma aeroportului timp de 30 de minute, înainte ca zborul să fie deviat spre Aeroportul Regional Westfield-Barnes din Westfield, Massachusetts.

Tracking #PostMalone private jet and they’re currently trying to burn fuel so that it doesn’t explode when they land. They’re at 6875 ft now ???????????????????????? pic.twitter.com/1c4vJ7jXwr