Actrița Pamela Salem a murit. Fosta vedetă James Bond avea 80 de ani

Vedeta s-a stins din viață miercuri, 21 februarie 2024, la vârsta de 80 de ani, în rețedința sa din Surfside, Florida, informează Parade.

Compania Big Finish Productions, care a colaborat cu Salem mai mulți ani, a anunțat decesul actriței pe site-ul său web. Casa de producție nu a dezvăluit cauza morții ei.

Pamela Salem s-a născut în 1944, în India. Ea a studiat în Germania, la Universitatea Heidelberg, iar apoi a urmat Școala Centrală de Discurs și Dramă din Londra.

În "Never Say Never Again", filmul lui Sean Connery din 1983, ea a interpretat-o pe Miss Moneypenny, secretara lui james Bond.

În cariera sa, Pamela Salem a mai jucat, printre altele, în ”The Great Train Robbery” (1978).

Sursa: Parade Dată publicare: 25-02-2024 11:10