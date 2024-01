Actrița Lillian Crombie, care a jucat în celebrul film "Australia", a murit la vârsta de 66 de ani

Decesul vedetei a fost anunțat de fiica ei, Elaine Crombie, informează Metro.

"Mama a trăit a trăit o viață plină și emoționantă, iar ultimii ani i-a petrecut acasă, alături de nepoții și de mama ei.

Să-și iubească nepoții, mama și pe nepotul ei cu blană, Bear, aceasta era prioritatea ei. Familia", a scris, pe Facebook, Elaine Crombie, care este și ea actriță.

Lillian Crombie a devenit cunoscută după ce a jucat în "Australia" (2008), alături de Hugh Jackman și Nicole Kidman. Acesta ocupă locul doi în topul filmelor australiene cu cele mai multe încasări din toate timpurile, după "Crocodile Dundee".

De asemenea, actrița a mai jucat, printre altele, și în serialul de televiziune "The Secret Life of Us".

