Actriţa Kim Cattrall a anunţat decesul fratelui său, la scurt timp după ce a semnalat dispariţia acestuia

Cu pouțin timp înainte semnalase dispariţia acestuia şi a publicat un apel pe reţelele de socializare pentru găsirea lui, informează AFP şi DPA.

''Cu mare tristeţe, eu şi familia mea anunţăm decesul neaşteptat al fratelui şi fiului nostru, Chris Cattrall'', a scris actriţa într-un mesaj publicat pe Twitter, însoţit de o fotografie a fratelui său.

Vedeta nu a precizat cauza morţii lui Christopher Cattrall, în vârstă de 55 de ani, şi a făcut apel la respectarea vieţii private a familiei sale. Ea le-a mulţumit tuturor celor care i-au oferit sprijinul pe reţelele de socializare.

Cu puţin timp înainte, Kim Cattrall semnalase printr-un mesaj publicat pe contul de Instagram că fratele său, care locuia în localitatea Lacombe din provincia canadiană Alberta (vest), dispăruse de acasă de marţi. Ea a precizat că telefonul mobil, cheile şi portofelul fratelui său fuseseră găsite pe o masă din locuinţa acestuia, iar uşa de la intrare era deschisă.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS