Actriţa Barbara Windsor a murit la 83 de ani. A jucat chiar și cu Boris Johnson

Actriţa Barbara Windsor a murit joi seară, la vârsta de 83 de ani. Barbara Windsor era cunoscută pentru rolurile din serialul „EastEnders” şi seria de filme „Carry On”.

Barbara Windsor a fost diagnosticată cu Alzheimer în 2014 şi a fost mutată într-un centru londonez de îngrijire la începutul acestui an. Soţul ei, Scott Mitchell, a spus că a murit în acel centru, relatează BBC și news.ro.

Barbara Windsor a jucat în nouă dintre cele 31 filme din seria „Carry On”, în „Sparrows Can't Sing”, pentru care a fost nominalizată la premiile BAFTA, dar a avut şi roluri în „Chitty Chitty Bang Bang” şi „On the Fiddle”, cu Sir Sean Connery.

Rolul care a făcut-o celebră a fost Peggy Mitchell din serialul „EastEnders”. Ultima apariţie a ei în această producţie datează din 2016, acelaşi an în care a primit titlul „Dame” pentru serviciile aduse divertismentului şi pentru acţiunile caritabile.

Windsor, născută în Londra în 1937, a fost şi actriţă de teatru, făcând parte din distribuţia unor producţii ca „Oh! What A Lovely War” şi „Fings Ain't Wot They Used To Be”. Pe scenă a debutat la vârsta de 13 ani.

Actrița a fost căsătorită de trei ori. Ultima dată, cu Mitchell, în 2000.

Barbara Windsor a devenit ambasador al Alzheimer's Society şi a avut o întâlnire cu prim-ministrul Boris Johnson pentru a atrage atenţia asupra acestei boli. Actriţa a înmânat o scrisoare semnată de 100.000 de oameni care cereau o îngrijire mai bună pentru cei afectaţi de demenţă şi în care era remarcat faptul că sistemul este „complet inadecvat, incorect, nesustenabil şi în disperată nevoie de mai mulţi bani”.

Nu a fost prima dată când cei doi s-au întâlnit. În 2009, pe când era primar al Londrei, Johnson a apărut într-un episod din „EastEnders”.