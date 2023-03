Actorul Macauley Culkin este tată pentru a doua oară. Logodnica sa a născut în secret, în urmă cu 3 luni

Informația a fost confirmată pentru publicația US Magazine, care a aflat că cel de-al doilea fiu al duo-ului, Carson, a sosit chiar înainte de Crăciunul din 2022. El s-a alăturat fratelui mai mare Dakota Song Culkin, care s-a născut în aprilie 2021.

Nașterea lui Dakota a fost, de asemenea, ținută sub tăcere până când cei doi au anunțat că sunt "încântați", într-o scurtă declarație publicată la momentul respectiv.

Vestea bebelușului cuplului vine la mai bine de un an după ce US Magazine a confirmat în ianuarie 2022 că Brenda, în vârstă de 34 de ani, și starul filmelor ”Home Alone”, în vârstă de 42 de ani, s-au logodit. "Ei sunt și au fost întotdeauna foarte îndrăgostiți unul de celălalt", a declarat atunci o sursă în exclusivitate pentru US.

Culkin și Song au format un cuplu în iunie 2017. La un an de la începerea idilei lor, actrița din ”Get a Clue” a vorbit cu presa despre iubitul ei de atunci.

"Este minunat!" a declarat Song în septembrie 2018. "Nu-mi place să vorbesc despre viața mea personală, dar totul este minunat și sunt fericită".

Song le-a oferit fanilor detalii despre viața lor în august 2020, în timp ce sărbătorea cea de-a 40-a aniversare a lui Culkin.

"Aș putea să stau aici și să scriu la nesfârșit despre cât de minunat, bun, iubitor, autentic, loial, onest, strălucitor și hilar ești, și cât de recunoscătoare sunt că am ocazia să împart și să fac acest lucru al vieții cu tine.

Dar, în primul rând, asta mi-ar lua o eternitate și, în al doilea rând, nici măcar nu vei vedea asta pentru că nu folosești niciodată Instagram. Hahaha. Unicornul meu care nu am crezut niciodată că ar putea exista, sunt [cea] mai norocoasă persoană din lume pentru că sunt iubită de tine"-, a scris ea pe Instagram la acea vreme.

Duo-ul a pus în practică planul lui Culkin de a-și mări familia în aprilie 2021, când s-a născut Dakota. Micuța lor a fost botezată după sora defunctă a actorului, care a murit într-un accident de mașină în 2008.

În anul următor, o sursă a declarat că actrița și starul din ”Richie Rich” se gândeau deja la copilul nr. 2.

Song "nu ar putea fi mai fericită" ca mamă, a explicat sursa, adăugând: "Este foarte concentrată pe a fi mamă. Ea și Macaulay sunt cu adevărat părinți implicați".

În timp ce cuplul se adaptează la viața de părinte, sursa a dezvăluit că nunta lui Song și a lui Culkin va avea loc "în următorul an sau doi".

Sursa: US Magazine
Dată publicare: 18-03-2023 17:44