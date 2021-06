Actorul James Michael Tyler, cunoscut pentru rolul Gunther din „Friends”, suferă de cancer

Într-un interviu acordat „Today” de la NBC, actorul în vârstă de 59 de ani a dezvăluit că a primit diagnosticul în septembrie 2018, după un examen de rutină, conform News.ro.

De atunci, cancerul i-a afectat oasele şi nu mai poate merge acum. În prezent, face chimioterapie.

„În cele din urmă, ştii, probabil că mă va lua”, i-a spus el gazdei emisiunii, Craig Melvin.

Tyler a explicat că, din cauza pandemiei, a ratat o examinare şi cancerul s-a răspândit la oase. „Cancer în stadiu avansat”, a confirmat el.

Actorul a îndemnat bărbaţii să meargă la controale. „Există alte opţiuni disponibile pentru bărbaţi, dacă îl descoperă mai devreme decât am făcut-o eu”.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc