A murit Johnny Nash, interpretul cântecului "I Can See Clearly Now". Avea 80 de ani

Cântăreţul american Johnny Nash, devenit cunoscut pe plan internaţional prin intermediul piesei din anii 1970 "I Can See Clearly Now", a murit la vârsta de 80 de ani, a dezvăluit fiul artistului pentru presa din Statele Unite, informează Reuters.

Cântăreţul a decedat marţi din cauze naturale, a declarat fiul său, John Nash III, pentru site-ul TMZ şi pentru un post de televiziune din Los Angeles.

Agentul de presă al artistului, care s-a retras din viaţa publică la sfârşitul anilor 1980, nu a putut fi contactat de Reuters până la ora transmiterii acestor informaţii.

"A fost un tată şi un familist minunat. A iubit oamenii şi lumea întreagă. Întreaga comunitate îi va simţi lipsa. Familia era totul pentru el", a declarat fiul artistului pentru TMZ, potrivit Agerpres.

Într-o altă declaraţie făcută pentru postul de televiziune CBSLA, fiul starului american a dezvăluit că acesta a murit în reşedinţa lui din Los Angeles.

"I Can See Clearly Now", cântecul care l-a făcut celebru pe Johnny Nash, lansat în 1972, a petrecut patru săptămâni pe prima poziţie în topul single-urilor din Statele Unite - Billboard Hot 100 - şi a avut mare succes în multe alte ţări, inclusiv în Canada, Marea Britanie şi Africa de Sud.

Johnny Nash s-a născut în oraşul Houston şi şi-a început cariera de cântăreţ şi actor la sfârşitul anilor 1950. S-a mutat în Jamaica la jumătatea anilor 1960 şi a devenit influenţat de muzica reggae. A avut succes şi cu o versiune proprie a unui cântec din repertoriul lui Bob Marley, "Stir It Up", şi cu piesa "There are More Questions Than Answers".

Ultimul său album de studio, intitulat "Here Again", a fost lansat în anul 1986.