A murit Chita Rivera, o legendă a musicalului „West Side Story” de pe Broadway

Miniona şi bruneta dansatoare, cântăreaţă şi actriţă a intrat în istorie când a devenit prima femeie hispanică recompensată cu prestigioasa distincţie Kennedy Center Honor, în 2002. A primit de asemenea Medalia Prezidenţială pentru Libertate din partea preşedintelui Barack Obama în 2009.

''Cu cea mai mare tristeţe, Lisa Mordente, fiica Chitei Rivera, anunţă moartea preaiubitei ei mame, care s-a stins în pace marţi, 30 ianuarie, 2024, la New York, după o scurtă boală'', a anunţat într-un comunicat fiica actriţei, Lisa, informează Reuters, citată de Agerpres.

Rivera a primit zece nominalizări la premiile Tony şi a câştigat de două ori trofeul. În 2018, a fost recompensată cu un Tony pentru întreaga carieră, care a cuprins aproape şapte decenii.

„Anita”, rolul care i-a adus consacrarea

Apreciatul dramaturg Terrence McNally, care a semnat libretele spectacolelor ''The Rink'' (1984) - în care Rivera a jucat alături de Liza Minnelli într-un rol pentru care a fost recompensată cu Tony - şi ''Kiss of the Spider Woman'', un deceniu mai târziu, a descris-o pe actriţă ca fiind ''o carte de istorie ambulantă a epocii de aur a teatrului muzical american''.

Rivera a evoluat de la roluri în cor în musicalurile Broadway ''Guys and Dolls'' şi ''Can-Can'', la cel de protagonistă odată cu rolul criminalei Velma Kelly în producţia originală Broadway din 1975 ''Chicago'', creând apoi rolul Rose în spectacolul încununat de succes ''Bye, Bye Birdie'', din 1960, alături de Dick Van Dyke.

Însă, rolul care i-a adus consacrarea a fost cel al unduitoarei Anita, care păşeşte degajat pe scenă în timp ce cântă ''America'' sau ''A Boy Like That'' în ''West Side Story''.

''Şansa de a fi acolo când aceste genii au creat spectacolul este un fel de binecuvântare, înţelegeţi. E un lucru pe care nu-l poţi uita niciodată'', a spus la un moment dat Rivera referindu-se la acest musical inovator, creat de Leonard Bernstein şi Stephen Sondheim.

''Când se dezlănţuia, era de neoprit şi toţi coregrafii o doreau'', a spus la un moment dat producătorul şi regizorul Harold Prince. ''Nu mai e nimeni care să poată dansa, cânta şi interpreta ca Chita Rivera''.

Chita Rivera, pe numele ei real Dolores Conchita Figueroa del Rivero, s-a născut pe 23 ianuarie 1933 în Washington. Tatăl ei, muzicianul portorican Pedro Julio Figueroa del Rivero, a murit pe când ea avea 7 ani.

Provenită dintr-o familie cu cinci copii, ea a studiat baletul de la o vârstă fragedă şi a câştigat o bursă la Şcoala de Balet a lui George Balanchine din New York. Era încă adolescentă când a participat la o audiţie, alături de o prietenă, pentru producţia itinerantă ''Call Me Madam'', în care a şi obţinut un rol.

În 1957 s-a căsătorit cu Tony Mordente, actor şi dansator în acest spectacol.

Contribuţia actriţei la ''West Side Story'' a fost atât de importantă, încât producţia londoneză a musicalului a trebuit amânată până după ce actriţa a dat naştere singurul ei copil, Lisa, în 1958.

Rivera: ''Nu ştii niciodată ce-ţi rezervă ziua de mâine''

Cariera actriţei a fost întreruptă când a suferit o fractură la picior în urma unu accident de maşină în New York, în 1986, pe vremea când făcea parte din distribuţia spectacolului ''Jerry's Girls''. Medicii au fost nevoiţi să-i monteze mai multe tije pentru a-i reface membrul fracturat.

După o terapie fizică riguroasă, Rivera nu doar că s-a recuperat în urma accidentului, dar a câştigat şi cel de-al doilea premiu Tony din palmares pentru rolul din ''Kiss of the Spider Woman'', in 1993, obţinând o nouă nominalizare pentru ''Nine'', unde juca alături de Antonio Banderas, un deceniu mai târziu.

Rivera a avut apariţii frecvente în emisiuni de divertisment televizate şi a făcut parte din distribuţia versiunii pentru cinema a ''Sweet Charity'' în 1969, alături de Shirley MacLaine, şi a ''Chicago'', în 2002.

Când avea în jur de 75 de ani, vârstă la care alte dansatoare şi-au redus ritmul ori s-au pensionat, ea a apărut în ''Chita Rivera: The Dancer's Life'', un spectacol care combina muzica, dansul şi povestirea. Un deceniu mai târziu, a apărut într-o retrospectivă PBS a carierei ei, ''Chita Rivera: A Lot of Livin' To Do''.

''Nu ştii niciodată ce-ţi rezervă ziua de mâine'', a declarat Rivera într-un interviu acordat în 2011 organizaţiei nonprofit AARP. ''Am o viziune foarte tânără. Cred că nu ştii cât de multe poţi face dacă nu încerci'', a spus ea.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: 31-01-2024 09:44