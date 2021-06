A murit actorul Clarence Williams III, cunoscut pentru rolurile din „The Mod Squad” şi „Purple Rain"

Actorul Clarence Williams III, cunoscut pentru rolurile din “"The Mod Squad”, “Purple Rain” sau “52 Pick-Up”, a murit la vârsta de 81 de ani.

Anunțul a fost făcut de managerul actorului, Peg Donegan.

El a debutat în "Dark of the Moon" și a apărut și pe Broadway, în "The Great Outdoors", notează CNN.

Pentru rolul din "Slow Dance on the Killing Ground" a câștigat un Theatre World Award și a fost nominalizat la premiile Tony.

Printre cele mai cunoscute producții în care a jucat actorul se numără, pe lângă cele menționate mai sus, și "Against the Wall," "Reindeer Games", "The General's Daughter", "American Gangster", "Half Baked" și "Lee Daniels' The Butler".

În “Purple Rain”, el a interpretat rolul tatălui lui Prince.